Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » "Голод библейского масштаба" из-за COVID-19 наступит в мире в 2020 году - ООН

"Голод библейского масштаба" из-за COVID-19 наступит в мире в 2020 году - ООН

"Голод библейского масштаба" из-за COVID-19 наступит в мире в 2020 году - ООН

На виртуальном заседании Совета Безопасности Дэвид Бизли исполнительный директор ВПП (Всемирной продовольственной программы) предрек миру голод библейского масштаба.

Всего через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия. Бизли призывает принимать меры уже сейчас, чтобы избежать такого развития ситуации.

"COVID-19 это глобальная угроза не только здоровью людей, но и гуманитарная катастрофа. Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов могут оказаться на грани голодания", - отметил Бизли.

Сейчас массовый голод не зарегистрирован, но уже 821 миллион человек страдает от нехватки еды. В 2020 году с такой гуманитарной проблемой могут столкнуться еще 265 миллионов. Если распространение коронавируса продолжится в таких темпах, то голод будет в 30 странах, передает Лента.

Читайте также: Максим Федоренко: Россия должна прекратить финансирование ВОЗ и поднять в ООН вопрос о расформировании этой структуры
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В России из конфискованного алкоголя захотели делать антисептики
В России из конфискованного алкоголя захотели делать антисептики
Трамп закрывает прием иммигрантов в США на 60 дней
Трамп закрывает прием иммигрантов в США на 60 дней
Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
В США сеть Chipotle выплатит рекордный штраф из-за испорченной еды
В США сеть Chipotle выплатит рекордный штраф из-за испорченной еды
В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Арестованы 13 участников акции протеста во Владикавказе
Арестованы 13 участников акции протеста во Владикавказе
Майя Хоук раскритиковала своих родителей в интервью: "Их поколение раздражает"
Майя Хоук раскритиковала своих родителей в интервью: "Их поколение
Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом здоровье
Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца
Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года
Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"
Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Россия поделится рекордным урожаем зерна с нуждающимися
ООН: Европе предстоит пережить еще один наплыв беженцев
Самыми голодными оказались азиаты и африканцы
Ураган "Мэтью" вызвал голод для миллиона людей на Гаити – ООН