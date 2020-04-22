"Голод библейского масштаба" из-за COVID-19 наступит в мире в 2020 году - ООН

Вадим Карасев

На виртуальном заседании Совета Безопасности Дэвид Бизли исполнительный директор ВПП (Всемирной продовольственной программы) предрек миру голод библейского масштаба.

Всего через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия. Бизли призывает принимать меры уже сейчас, чтобы избежать такого развития ситуации.

"COVID-19 это глобальная угроза не только здоровью людей, но и гуманитарная катастрофа. Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов могут оказаться на грани голодания", - отметил Бизли.

Сейчас массовый голод не зарегистрирован, но уже 821 миллион человек страдает от нехватки еды. В 2020 году с такой гуманитарной проблемой могут столкнуться еще 265 миллионов. Если распространение коронавируса продолжится в таких темпах, то голод будет в 30 странах, передает Лента.

Читайте также: Максим Федоренко: Россия должна прекратить финансирование ВОЗ и поднять в ООН вопрос о расформировании этой структуры