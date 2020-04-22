Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года

Вадим Карасев

События грядущего месяца будут непредсказуемыми из-за сложной астрологической ситуации. Василиса Володина рассказывает, чем обернется последний весенний месяц и к каким событиям нам стоит особенно тщательно подготовиться.

Май 2020 года будет непредсказуемым и довольно противоречивым месяцем. Чтобы прожить его удачно, старайтесь придерживаться астрологической инструкции. Не сдавайтесь, даже если будет казаться, что неприятности вас вот-вот одолеют. Двигайтесь в сторону лета в одном ритме со Вселенной, и все будет хорошо.

Овен

У Овнов май пройдет немного беспорядочно. Сложно будет составить план дальше, чем на 2 дня. Вероятно, выйдет из-под контроля ситуация, которая казалась идеально налаженной. Во власти изменчивых обстоятельств могут оказаться и личная жизнь, и финансовая сфера. Все, что может посоветовать астролог, — набраться терпения и выдержки. Трудности не вечны, и уже к концу месяца этот жизненный ураган обязательно превратится в полный штиль. Но для того, чтобы не терять энергию в беспокойствах, следует обратиться за помощью к духовным практикам, в особенности к различным медитациям.

Телец

Активность Марса в мае доставит Тельцам множество беспокойств. Своенравная планета сделает так, что представители этого Знака будут зависеть от незнакомых людей и случайных событий, не поддающихся контролю. Василиса Володина советует следить за всем, что происходит в деловой жизни: возможно, грядут малоприятные кадровые изменения, из-за которых профессиональная репутация или зарплата могут значительно понизиться. Приятная новость состоит в том, что эти сложности преодолимы. Неприятная — в том, что преодолимы они не полностью и только при помощи серьезных усилий. Но главное — не позволить обстоятельствам лишить себя присутствия духа.

Близнецы

У Близнецов в этом месяце может повыситься требовательность к себе и к качеству своей жизни. Для них пришло время заняться развитием своего потенциала и достичь материального успеха. Разумеется, это отнимет много энергии, но результат будет того стоить. Планеты сулят шансы, от которых не нужно отказываться. Сосредоточиться на главном помогут правильная расстановка приоритетов и талисманы Знака Близнецы.

Рак

В мае многие Раки поставят перед собой грандиозную цель. Жаль, звезды не поддержат эту идею, и будут чинить различные препятствия на пути к достижению желаемого. Это касается новых замыслов, желаний и планов. Во всем, что было начато до конца апреля, серьезных проблем не ожидается. Астролог советует Ракам беречь свои доброе имя и профессиональную репутацию. У людей этого Знака могут произойти события, понижающие авторитет в глаза окружающих. В начале месяца лучше обуздать тщеславие, чтобы дальше можно было плыть по течению.

Лев

Львы в грядущем месяце будут переживать расцвет творческой энергии. Существенно возрастут находчивость, решительность и скрытые таланты этого Знака. Сильнее обострятся черты львиного характера, которые и раньше помогали достигать поставленных целей. Речь идет про умение находить решения даже в самых кризисных ситуациях, а также про способность искусно использовать в своих интересах то, что другим не под силу. Особую роль в жизни Львов в мае могут сыграть предчувствия, вещие сны и знаки судьбы. Такой удачный период стоит использовать по максимуму.

Дева

В мае Девам окажет поддержку не только Меркурий, но и Марс. Благодаря огненной планете в характере этих людей появится непоколебимая стойкость, тот самый внутренний стержень, которого порой не хватает этим деятельным и страстным натурам. Сейчас важно четко понимать, когда можно дать себе волю и решиться на важный шаг, а когда стоит сдержать себя, чтобы избежать неприятностей.

Весы

Весов в мае обойдут стороной кризис в работе и любовные драмы, если они будут внимательны к мелочам и подсказкам интуиции. В приоритете сфера чувств, а также саморазвитие: если в этих областях все будет хорошо, то и в делах более приземленных придет стабильность. Вероятно, многим Весам придется взять на себя ответственность за близкого человека, а также распределять силы и время на множество дел. Поэтому рекомендуется следить за внутренним состоянием и своевременно отдыхать.

Скорпион

Самим Скорпионам грядущий месяц ничем не грозит, но из-за планет-антагонистов проблемы могут появиться у их родственников и близких людей. Кто-то из них станет жертвой апатии, кто-то будет страдать от тревожных мыслей. Первая декада месяца — благоприятное время для накопления сил, чтобы потом можно было обернуть обстоятельства в свою пользу и устоять под воздействием негативно настроенных планет.

Стрелец

Стрельцы в мае могут во многом достичь успеха. Как только месяц вступит в права, у них возрастут коммуникабельность, оптимизм и природное обаяние. Наибольших успехов Стрельцы достигнут в тех областях, где необходима личная харизма. К мечте помогут приблизиться вера в лучшее и умение управлять окружающими. Месяц выдастся ярким и запоминающимся. Но многих Стрельцов может подвести склонность во всем искать подвох и повод для беспокойства. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отгонять негативные мысли.

Козерог

Козерогов ждет удачный во всех смыслах май, идеальный для новых побед. Трудолюбивым представителям этого Знака удастся не только удержать стабильность, но и повысить свою репутацию, показав всем, что они способны чуть ли не в одиночку исполнять обязанности целого штата сотрудников. Единственное, за чем стоит следить, — отношения с окружающими. Есть риск, что в мае человек, которому вы безоговорочно верите, начнет строить опасные козни. Во многом причиной тому станут происки недоброжелателей, которые будут действовать исподтишка, устраивая помехи в делах при помощью тех, кто посвящен в сокровенные тайны.

Водолей

Водолеи в этом месяце могут пострадать от чрезмерной наивности. Эта черта характера может привлечь серьезные проблемы. Самое время понять, как лучше работать, любить и творить, не рискуя стать чьей-то марионеткой. Обойти стороной все подводные камни, которыми будет изобиловать май, помогут развитая интуиция и врожденная мудрость. Не стоит верить красивым словам, доверять стоит лишь фактам и поступкам. Не жертвуйте собой ради других. Это может привести к горькому разочарованию и эмоциональной опустошенности.

Рыбы

Для Рыб май окажется ярким, но несколько неоднозначным месяцем. Впереди ждет много такого, что на какое-то время выбьет из привычной жизни, причем в самом хорошем смысле. Речь идет о переменах в личной жизни и о возвращении к прошлому (есть вероятность возрождения романтических чувств или перемирия с бывшим партнером). Не последнюю роль будет играть работа. В конце этой весны многие Рыбы могут решиться изменить привычное амплуа и попробовать себя в чем-то новом. Главное, быть на чеку и не давать слабину. Нептун, который курирует чувственную сферу, может покуситься на внутреннюю гармонию, вселив панику и неуверенность.