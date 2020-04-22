Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи 22 апреля

Лидия Мартынова

В России нет необходимых инструментов для «раздачи» денег населению, пострадавшему от ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, США, например, могут эмитировать в очень короткий период времени $ 3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику. В России на подобные действия есть ограничения. Кроме того, в стране нет такого рыночного источника денег, который есть у США или в странах Европы.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что смертность от коронавируса в России остается одной из самых низких в мире, но эпидемия в стране находится в разных фазах, что также надо учитывать. Однако рост числа заболевших происходит без всплесков. При этом она высоко оценивает действия властей страны по борьбе с болезнью.

Часть разработчиков тестов на определение антител к коронавирусу заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре, поэтому частные лаборатории рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ.

Группа американских исследователей, которая изучила истории более 350 больных коронавирусом человек, пришла к выводу о неэффективности применения гидроксихлорохина — противомалярийного препарата — в борьбе с Covid-19. Напомним, что КНР бесплатно передала России 68 800 упаковок этого лекарства в таблетках. Изначально оно предназначалось для лечения малярии, но неожиданно показало свою эффективность против вируса нового типа.

Возвращение коронавируса в США следующей зимой может привести к более серьезным последствиям, чем наблюдаются в стране сейчас, так как высоки шансы, что она совпадет с эпидемией сезонного гриппа. А циркуляция двух вирусов в одно время приведет к огромной нагрузке на систему здравоохранения. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, по которому в течение как минимум 60 дней в страну будет запрещен въезд иммигрантам. По его словам, решение принято из-за негативных последствий в экономике, к проблемам в которой привела ситуация с коронавирусом.