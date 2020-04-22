Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи 22 апреля

Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи 22 апреля

Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи 22 апреля

В России нет необходимых инструментов для «раздачи» денег населению, пострадавшему от ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, США, например, могут эмитировать в очень короткий период времени $ 3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику. В России на подобные действия есть ограничения. Кроме того, в стране нет такого рыночного источника денег, который есть у США или в странах Европы.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что смертность от коронавируса в России остается одной из самых низких в мире, но эпидемия в стране находится в разных фазах, что также надо учитывать. Однако рост числа заболевших происходит без всплесков. При этом она высоко оценивает действия властей страны по борьбе с болезнью.

Часть разработчиков тестов на определение антител к коронавирусу заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре, поэтому частные лаборатории рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ.

Группа американских исследователей, которая изучила истории более 350 больных коронавирусом человек, пришла к выводу о неэффективности применения гидроксихлорохина — противомалярийного препарата — в борьбе с Covid-19. Напомним, что КНР бесплатно передала России 68 800 упаковок этого лекарства в таблетках. Изначально оно предназначалось для лечения малярии, но неожиданно показало свою эффективность против вируса нового типа.

Возвращение коронавируса в США следующей зимой может привести к более серьезным последствиям, чем наблюдаются в стране сейчас, так как высоки шансы, что она совпадет с эпидемией сезонного гриппа. А циркуляция двух вирусов в одно время приведет к огромной нагрузке на систему здравоохранения. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, по которому в течение как минимум 60 дней в страну будет запрещен въезд иммигрантам. По его словам, решение принято из-за негативных последствий в экономике, к проблемам в которой привела ситуация с коронавирусом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Нумерологический гороскоп на май 2020 года
Нумерологический гороскоп на май 2020 года
Путин проведет ряд международных телефонных разговоров
Путин проведет ряд международных телефонных разговоров
Новая Луна в Тельце: три обряда, которые стоит провести 23 апреля 2020 года
Новая Луна в Тельце: три обряда, которые стоит провести 23 апреля
Банки выдали малому бизнесу кредитов под 0% на сумму около 4 млрд рублей
Банки выдали малому бизнесу кредитов под 0% на сумму около 4 млрд
Премьер Австралии обсудил с Трампом коронавирус, ВОЗ и экономику
Премьер Австралии обсудил с Трампом коронавирус, ВОЗ и экономику
Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речи
Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речи
Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи 22 апреля
Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Объяснен отказ Скандинавии от жесткого карантина из-за коронавируса
Объяснен отказ Скандинавии от жесткого карантина из-за коронавируса
Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
Доступность масок в российских аптеках оценили
Доступность масок в российских аптеках оценили
Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса
Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам
Греф посоветовал россиянам хранить деньги в банке
Санаций крупных российских банков больше не будет — Греф
Греф советует быть аккуратнее населению с вложениями в ОФЗ