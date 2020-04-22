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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрануФото: David W Cerny / Reuters

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану. Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Отмечается, что Коларжу стала угрожать опасность после заявления министра обороны России Сергея Шойгу, который призвал к уголовному наказанию инициаторов сноса памятника Коневу. После этого чешский староста получил охрану, утверждает издание.

Подчеркивается, что для такого шага есть причина. «Наши источники утверждают, что в Прагу приехал российский гражданин, который мог бы представлять для Коларжа опасность», — говорится в статье. Также упоминается о том, что якобы была зафиксирована переброска офицеров спецслужб из России в Европу.

Помимо Коларжа, охрану приставили к главе Праги Зденеку Гржибу и старосте района Ржепорыйе Павлу Новотному.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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