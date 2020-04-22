Ипотечные заёмщики могут реструктуризировать долги до конца года

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Программа помощи гражданам, которые взяли ипотеку, а затем попали в трудную жизненную ситуацию, продлена до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 22 апреля.

До этого у россиян была возможность заключить договоры реструктуризации долга по этой программе до 31 декабря 2019 года. Минфин предложил продлить этот срок, как так некоторые заёмщики в прошлом году получили одобрение на реструктуризацию, но не успели заключить сам договор. Чтобы такие заявители не были лишены государственной поддержки, кабмин и принял решение продлить сроки действия программы.

Напомним, программа помощи ипотечным заёмщикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, применяется в России с 2015 года. Должники могут реструктуризировать жилищный кредит, а государство возмещает кредитору его убытки.

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