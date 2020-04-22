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Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под контроля

Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под контроля

Если региональным властям удастся сдержать ситуацию с коронавирусом на местах, Россия без особых потерь переживет пандемию. Об этом заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, 30% — регионы, то наш рейтинг (по числу заразившихся коронавирусом) не поднимется», — сказала Лебединская РИА «Новости».

А вот если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Эксперт обратила внимание, что в целом по стране 0,29 инфицированных на 1000 человек, однако если взять Москву и область, то показатель взлетает до 1,46. При этом «сформировавшиеся агломерации» пока сдерживают распространение вируса.

Ранее сообщалось, что самый низкий уровень заражения Covid-19 выявлен в Кемеровской области. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на десятом месте по количеству заболевших.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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