Эксперты: интернет-голосование поможет сохранить избирательное право
Ограничения в условиях пандемии затрагивают многие права граждан ради их здоровья и безопасности. И эксперты сошлись во мнении, что подобное решение верно.
"Я считаю, был сделан правильный шаг. Голосование и местные выборы будут назначены, как только спадет пик пандемии", – отметил Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека.
Как сохранить избирательное право при дистанцировании?
По мнению Александра Серавина, президента Ассоциации электронной электоральной политики, электронное голосование станет выходом из сложившейся ситуации.
"Учитывая то, в какой тревоге находятся избиратели, интернет-голосование может эту проблему решить", – сказал он.