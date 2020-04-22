Эксперты: интернет-голосование поможет сохранить избирательное право

Влада Некрасова

Сегодня должно было состояться голосование по изменениям к Конституции РФ. Как перенос референдума отражается на избирательном праве граждан и какие варианты голосования возможны в условиях пандемии, обсудили в рамках онлайн-конференции "Будущее демократии. Пандемия COVID и избирательное право", проводимой Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Ограничения в условиях пандемии затрагивают многие права граждан ради их здоровья и безопасности. И эксперты сошлись во мнении, что подобное решение верно.

"Я считаю, был сделан правильный шаг. Голосование и местные выборы будут назначены, как только спадет пик пандемии", – отметил Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека.

Как сохранить избирательное право при дистанцировании?

По мнению Александра Серавина, президента Ассоциации электронной электоральной политики, электронное голосование станет выходом из сложившейся ситуации.

"Учитывая то, в какой тревоге находятся избиратели, интернет-голосование может эту проблему решить", – сказал он.