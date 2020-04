Экзопланета Дагон оказалась облаком космической пыли

Вадим Карасев

Астрономы Андраш Гашпар (András Gáspár) и Джордж Рике (George H. Rieke) из Обсерватории Стюарта Аризонского университета пришли к выводу, что экзопланеты Дагон у звезды Фомальгаут в созвездии Южной Рыбы на самом деле никогда не существовало, а за планету было принято облако космической пыли, возникшее при столкновении двух крупных ледяных тел (планетезималей).

Планета, получившая обозначение Фомальгаут b, была зафиксирована телескопом «Хаббл» в 2008 году и в 2011 году подтверждена радиоинтерферометром ALMA. В 2015 году она получила название Дагон. Планета, как считалось, располагалась на краю диска из обломков и пыли, окружающего звезду Фомальгаут, на расстоянии от 49 до 290 астрономических единиц в зависимости от положения на орбите.

Характеристики планеты были очень необычными: яркая в оптическом диапазоне планета не обнаруживалась в инфракрасном излучении. С 2014 года планета Дагон не наблюдалась, а анализ наблюдений «Хаббла» с 2004 по 2013 год показал, что всё это время она постепенно исчезала.

Андраш Гашпар и Джордж Рике проанализировали данные всех наблюдений и пришли к выводу, что за планету было принято облако космической пыли, образовавшееся при столкновении двух планетезималей размером около 200 километров каждое. Составляющие облако частицы имеют размер около одного микрона. Возникшее облако постепенно расширялось. Когда пыль рассеялась на значительное расстояние, «планету» перестали видеть телескопы.

«Такие столкновения чрезвычайно редки, и поэтому то, что мы действительно можем увидеть это, очень важное достижение. Мы считаем, что мы оказались в нужном месте в нужное время, чтобы засвидетельствовать такое маловероятное при помощи "Хаббла"», — говорит Андраш Гашпар. По оценке исследователей, в системе звезды Фомальгаут такие события происходят примерно раз в 200 тысяч лет.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.