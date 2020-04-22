Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию у Мавзолея?

Алексей Вольцев

В отличие от празднования Пасхи, столичные власти не стали запрещать массовую акцию московских коммунистов в день 150-летия Ленина. По традиции у Мавзолея собрались десятки человек, многим из которых по медицинским показаниям лучше было бы соблюдать режим самоизоляции — возраст активистов, в частности лидера КПРФ Геннадия Зюганова, давно перевалил за 65 лет. Но в «святой» для каждого коммуниста день коронавирус, видимо, не распространяется.

Каждая годовщина рождения и смерти Ульянова-Ленина — это повод еще и еще раз поговорить о необходимости захоронения большевистского вождя. Дискуссии об этом идут давно, но воз, а точнее, тело и ныне там — в сердце страны, на Красной площади. Этот вопрос регулярно поднимается и на пресс-конференциях Владимира Путина. Каждый раз глава государства отвечает примерно в одном и том же ключе. В декабре, например, он повторил тезис о том, что с решением этим нужно повременить:

«По крайней мере до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые связывают с этим свою собственную жизнь, свою судьбу».

И тут есть один важный нюанс. Если в 1990-е этот довод звучал убедительно: были живы еще те, кто «Ленина видел», то сегодня, спустя почти 30 лет после развала СССР и краха компартии, сложно поверить, что нахождение в сердце страны забальзамированного тела Ленина для кого-то является вопросом личной жизни и судьбы.

Более того, среди людей, которые «связывали свою жизнь и судьбу» с коммунистическими идеями, было немало тех, кто выступал против того, чтобы делать из мумии Ленина объект массового поклонения. Категорически несогласны с идеей мумификации были Надежда Крупская, Лев Троцкий, Владимир Бонч-Бруевич и даже Клим Ворошилов, который позже изменил свое мнение — не исключено, что под особым «давлением» однопартийцев и Иосифа Сталина, по сути возглавившего «партию мумификации».

Исключенный в свое время из духовной семинарии Джугашвили прекрасно понимал, что молодой советской стране, отказавшейся на официальном уровне от всего «реакционного», в том числе и от тысячелетней русской духовной и культурной традиции, была необходима новая «религия», со своим собственным пантеоном, символами и обрядами.

Что и было сделано на практике. Ирония судьбы: материалиста Ленина, боровшегося с религией, не верившего ни в существование Бога, ни в какую бы то ни было посмертную судьбу человека, превратили, по сути, в религиозный объект. И объект этот исправно выполняет свои функции по сей день.

Можно понять, зачем Ленин в Кремле нужен коммунистам. Даже если отбросить версии об особых эзотерических изысканиях партийной верхушки начала XX века, для сегодняшних красных тело вождя — это знамя, которое они не сняли, покинув правительственные здания. Пока Ленин лежит в Мавзолее — у коммунистов есть шанс на возвращение во власть. Во всяком случае, они так считают. Гораздо сложнее ситуация обстоит с российскими властями, которые год за годом упрямо встают на маргинальную по большому счету позицию сохранения тела в Мавзолее.

Если бы на улицах проходили многотысячные митинги за сохранение мумии вождя, а на день рождения и смерти Ленина собиралось хотя бы столько же людей, сколько собирается на памятных мероприятиях, посвященных трагической гибели семьи императора Николая II в Екатеринбурге, то уступкам властей можно было бы найти объяснение. Но этого нет, тем не менее из года в год звучит мантра о том, что «нельзя травмировать тех, для кого это дорого».

Получается, миллионы людей, которых не допустили на пасхальные богослужения по всей стране «травмировать» можно — коронавирус свирепствует, а для престарелых и не очень коммунистов можно сделать исключение — для них «это важно». И ничего страшного, что кто-то из них может стать источником заражения.

Важно понимать, что все то, что мы знали о партии Геннадия Зюганова, уходит в прошлое вместе с ним и другими коммунистами его возраста. Молодая коммунистическая поросль — это люди иной формации и иных убеждений, нацеленные скорее на леволиберальный, чем на левоконсервативный курс.

Каждые выборы, муниципальные, региональные и даже федеральные, мы видим, что все больше и больше политиков левого толка начинает заигрывать с прозападной несистемной оппозицией. Особенно ярко это было заметно на выборах в Мосгордуму минувшей осенью.

Ситуативные и не очень союзы с Алексеем Навальным и другими либералами, «евролевацкая» риторика в духе борьбы за права меньшинств, открытые границы, радикальный феминизм и другие прелести западного леволиберализма — все это уже сегодня вводится в политическое информационное пространство нашей страны именно с подачи молодых коммунистов.

Очевидно, что такого рода риторика идет вразрез со всем тем, что было сделано Владимиром Путиным и его окружением за последние два десятилетия. Но если это так, то почему власти упрямо поддерживают тех, кто рано или поздно постарается скинуть их? Может, действительно тело Ленина обладает сверхъестественными свойствами и год за годом подавляет волю власть имущих? Хочется верить, что рано или поздно «батарейка сядет» и у руководства страны хватит духа похоронить Ленина по-человечески, как он об этом и просил: рядом с матерью на кладбище в Петербурге.

Андрей Афанасьев