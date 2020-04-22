Как жена Ромы Жукова с шестью детьми выживает в кризис

Алексей Вольцев

Сегодня, в разгар пандемии коронавируса, многие оказалисьв затруднительной финансовой ситуации. Одиноким мамам, воспитывающих маленьких детей, тяжело вдвойне. Хрупкой Елене Жуковой, которой самой приходится обеспечивать шестерых наследников, можно только посочувствовать.

Экс-супруг не торопится помогать детям, так как у него самого дела не идут не лучшим образом. «Меня поддерживают все, кроме нашего папы. Давал по 15 тысяч рублей на нас, семерых, на две недели. Говорил, что сейчас кризис, будем есть гречку с тушенкой. От него исходит сплошной негатив. Детям говорит, мол, пусть мама сама ходит по магазинам, цепляет заразу, а в случае чего я вас воспитывать буду. Рома показывает им страшные ролики о коронавирусе, пугает их, матерится. Дети после этого переживают и плохо спят», — поделилась Елена со «СтарХитом».

Пока Жукова не может работать из-за сложной обстановки в стране. «Сейчас я сама делаю ремонт в квартире. Папа пишет детям, мол, пусть мать обращается за помощью в соцслужбы. А там нас лишили пособий, считая, что обеспечивать отец... Вот мы и мучаемся, а Роман купил себе собаку, снял дом, про детей забыл. Малыши не понимают, почему папа шикует в такой тяжелый период, а мама одна всех достойно содержит и кормит», — продолжила Елена Жукова.

С начала года Роман Жуков толком не выплачивает ипотеку за квартиру, в которой сейчас проживает его бывшая жена с детьми, а сам в красках рассказывает всем, как будет отмечать свадьбу в Париже с новой избранницей Ольгой Илларионовой. «Рома то платит по счетам, то нет. Из-за этого меня периодически тревожат из банка, и я очень нервничаю. Пришлось лично позаботиться о том, чтобы банк оформил нам ипотечные каникулы. Сейчас приходится решать все вопросы, сидя дома», — рассказала многодетная мама.

Несмотря ни на что, Жукова все же беспокоится за супруга. Недавно она решила помочь ему вылечиться от алкогольной зависимости. Правда, Роман не оценил старания экс-возлюбленной.

«Поймите, у нас все-таки дети, прошли мы с ним немало бед. Так что я забронировала ему место в частной наркологической клинике. Роме остается только приехать, сдать анализы и начать лечение, но он пока молчит... Специалисты здесь хорошие. Оплатить медучреждение мне помогли друзья», — объяснила Лена.

По поводу скандала в семье Жуковых высказался адвокат Елены. Правозащитник уверен, что артист пытается пропиариться на детях.

«Судя по тому, как себя ведет Роман, ему не нужны дети. Все его обвинения в адрес Елены созданы для привлечения внимания. Он приходит на шоу, придумывает небылицы, говорит, что не будет платить ей денег, поскольку она тратит их исключительно на себя. В таком случае ему можно открыть счет на наследников, но он этого не делает. Говоря об алиментах, певец не торопится озвучивать свои доходы. А у него ведь концерты, бизнес — гостиница-ресторан. Детям нужны не только финансы, но и внимание отца, а он настраивает их против матери. Причем сам не собирается воспитывать их», — резюмировал юрист Геннадий Мельников.

Фото: Legion-Media, личный архив