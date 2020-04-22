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Карантин напомнил китайским старикам о жизни при диктаторе Мао

Карантин напомнил китайским старикам о жизни при диктаторе МаоФото: Aly Song / Reuters

Жизнь под строгим контролем в китайском городе Ухань во время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 напомнила пожилым китайцам о режиме коммунистического диктатора Мао Цзедуна, сообщает South China Morning Post.

«Это чувство дежа вю — мы как будто снова в 1960-х, живем в комуннах, где у нас все есть, но особого выбора нет», — описал условия своей жизни пенсионер по имени Цзян Хун.

По его словам, разница с 2020 годом в том, что вместо громкоговорителей правительство использует приложения на смартфонах, чтобы донести до граждан свои указания. Кроме того, в наше время не используются талоны на еду, которые были в ходу в 60-х.

Издание описывает жизнь под максимальным контролем в китайских городах: их жители разбиты на группы по секторам и объединены общими чатами в WeChat, которые, вместе с системой камер и социальным рейтингом, помогают контролировать население.

Эксперты, с которыми пообщалось издание, считают, что эти меры контроля развивались все больше со времен Мао, а сейчас условия пандемии позволяют усилить их дополнительно — вопросами безопасности оправдывают посягательства на остатки гражданских прав и свобод.

2 апреля сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь власти запретили есть мясо собак и кошек. Это первый подобный запрет на территории материкового Китая.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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