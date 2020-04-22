Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Алсу, Валерия, Сати Казанова и другие снялись в клипе Дианы Гурцкой "Подруги"

Вадим Карасев

Творческая жизнь звезд шоу-бизнеса замерла из-за пандемии, как и почти все другие сферы жизни. Однако певица Диана Гурцкая решила, что именно сейчас нужно выпускать новый альбом "Время", который ее слушатели ждали три года. И главный его сингл под названием "Подруги" опередил выход пластинки: в сети уже состоялась премьера клипа, в котором снялись Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Алсу, Валерия, Сати Казанова и другие подруги певицы.





К уже упомянутым подругам Гурцкой добавим Лену Катину, Аниту Цой, Зару, Светлану Сурганову, Наташу Королеву, Тамару Гвердцители, Катю Лель, Ирину Слуцкую, Оксану Пушкину, Жасмин, Елену Малышеву, Алесю Висич, Елену Север и Ирину Нельсон — все они появились в новом видео.

Я не думала выпускать новый альбом именно сейчас. Казалось, в нем нет единой концепции. Но когда наступили тяжелые для нас всех времена, я поняла, что это лучшая возможность поддержать людей. Мы не выбираем время, в котором живем, но только мы сами решаем, как жить в то время, которое выбрало нас. Время не существует отдельно от нас: время — это мы сами. Отсюда и название альбома — время жить, любить, ценить и беречь друг друга, — сказала о новом альбоме Диана.





Кети Топурия





Алсу





Валерия





Зара





Катя Лель, Диана Гурцкая, Сати Казанова





Лена Катина





Елена Малышева и Диана Гурцкая





Анита Цой