Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Алсу, Валерия, Сати Казанова и другие снялись в клипе Дианы Гурцкой "Подруги"

Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Алсу, Валерия, Сати Казанова и другие снялись в клипе Дианы Гурцкой "Подруги"

Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Алсу, Валерия, Сати Казанова и другие снялись в клипе Дианы Гурцкой "Подруги"

Творческая жизнь звезд шоу-бизнеса замерла из-за пандемии, как и почти все другие сферы жизни. Однако певица Диана Гурцкая решила, что именно сейчас нужно выпускать новый альбом "Время", который ее слушатели ждали три года. И главный его сингл под названием "Подруги" опередил выход пластинки: в сети уже состоялась премьера клипа, в котором снялись Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Алсу, Валерия, Сати Казанова и другие подруги певицы.


К уже упомянутым подругам Гурцкой добавим Лену Катину, Аниту Цой, Зару, Светлану Сурганову, Наташу Королеву, Тамару Гвердцители, Катю Лель, Ирину Слуцкую, Оксану Пушкину, Жасмин, Елену Малышеву, Алесю Висич, Елену Север и Ирину Нельсон — все они появились в новом видео.

Я не думала выпускать новый альбом именно сейчас. Казалось, в нем нет единой концепции. Но когда наступили тяжелые для нас всех времена, я поняла, что это лучшая возможность поддержать людей. Мы не выбираем время, в котором живем, но только мы сами решаем, как жить в то время, которое выбрало нас. Время не существует отдельно от нас: время — это мы сами. Отсюда и название альбома — время жить, любить, ценить и беречь друг друга, — сказала о новом альбоме Диана.


Кети Топурия


Алсу


Валерия


Зара


Катя Лель, Диана Гурцкая, Сати Казанова


Лена Катина


Елена Малышева и Диана Гурцкая


Анита Цой
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Ричард Гир стал отцом в третий раз
Ричард Гир стал отцом в третий раз
Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости COVID-19
Песков рассказал о прогнозах по прохождению пика заболеваемости
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Предсказана нефть за минус 100 долларов
Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию у Мавзолея?
Это вам не Пасха: почему власти разрешили КПРФ массовую акцию
Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Число больных COVID-19 в Турции выросло за превысило 98 тысяч
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на фоне пандемии
Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале «Культурный код»
Названы победители конкурса на участие в международном фестивале
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Боня распространила в соцсетях теорию заговора о коронавирусе
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху
Английских ищеек научат распознавать коронавирус по запаху

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Сати Казанова встретила Новый год в Казахстане
Сати Казанова украсила журнал «Атмосфера»: Видео интимной фотосессии ошеломила фанатов
Кети Топурия с дочерью Оливией и подругой веселится в Тоскане
"Сюрприз": Эмин Агаларов и Кети Топурия записывают дуэт