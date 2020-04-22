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Когда лучше поехать в Беларусь?

Когда лучше поехать в Беларусь?
Лучшее время для отдыха в Беларуси зависит от предпочтений путешественника. Интересные варианты времяпровождения в этой стране можно найти в любое время года.

Беларусь зимой
Климат в Беларуси похож на тот, что наблюдается в центральной части России. Зимы здесь снежные и достаточно холодные.

С декабря по февраль цены на путевки, самолеты и поезда в Беларусь существенно снижаются. Туристы, отправляющиеся в эту страну зимой, отдают предпочтение горнолыжному отдыху и посещению оздоровительных санаториев.

Сезон катания открывается в декабре и продолжается до конца марта. Покататься на лыжах можно в Силичах, Логойске, Мозыре.

Новогодние туры отличаются своей самобытностью. Турист может остановиться в агроусадьбе и познакомиться с местными обычаями. Путешествуя с детьми в новогодние праздники, стоит обязательно посетить Беловежскую пущу – резиденцию местного Деда Мороза.

Самое главное для путешествия в зимнее время года – взять с собой достаточно теплых вещей, чтобы увлекательные прогулки и экскурсии не были омрачены холодной погодой.


Беларусь весной
С наступлением первого весеннего месяца на улице становится теплее и природа оживает. На 8 марта уже можно посетить Беларусь и насладиться романтической прогулкой около Национальной библиотеки, которая выполнена в виде кристалла.

В конце апреля деревья зеленеют, прилетают птицы. Температура воздуха становится комфортной и отлично подходит для длительных походов на природу и прогулок по городу.

На майские праздники можно посетить Линию Сталина, где традиционно 9 мая проводится реконструкция боев Великой Отечественной войны. Интересной станет прогулка по Брестской крепости, которая мужественно сдерживала натиск войск фашистов.


Беларусь летом
Самым популярным сезоном для посещения Беларуси туристами является лето. В эти месяцы недорогие гостиницы Гомеля и других городов уже переполнены. Поэтому для путешествия в Беларусь летом рекомендуется бронировать жилье заранее.

Оздоровительные санатории полностью заполняются отдыхающими, а на улицах городов все чаще можно услышать иностранную речь. Теплая, солнечная и безветренная погода способствует организации долгих путешествий по белорусским красотам. Водоемы прогреваются до комфортных температур, поэтому можно провести часть отпуска на пляже.

Летом стоит посетить:

1. Озеро Нарочь или Браславские озера. Здесь для туристов созданы отличные условия для отдыха.

2. Экскурсии в Мирский и Несвижский замок.

3. Центры народной культуры, например Дудутки и Озерцо. Здесь турист познакомиться с местными обычаями и попробует самогон с национальными белорусскими блюдами.

4. Мемориальный комплекс Хатынь, который был возведен на месте сожжённой фашистами деревни.


Беларусь осенью
Солнечные осенние дни отлично подойдут для путешествия по стране и ее главным достопримечательностям. Комфортная температура воздуха и красота увядающей природы сделают отдых незабываемым. Для экскурсий и оздоровительных процедур в санаториях благоприятным периодом являются первые две недели сентября.

Осень в Беларуси короткая. Уже во второй половине сентября резко понижается температура, города окутывает туман, часто идут дожди, начинаются первые заморозки, а к ноябрю выпадает первый снег.


Каждый сезон в Беларуси имеет свои преимущества для путешествия в эту страну. Многие туристы, побывав в Беларуси всего лишь раз, стремятся вернуться сюда снова в другое время года, чтобы насладиться всеми сезонными развлечениями этой страны.
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По материалам: gogetnews.info

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