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Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"

Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Российский космонавт Фёдор Юрчихин считает колонизацию Марса человечеством очень далеким делом.

"До колонизации (Марса) дело ещё очень и очень далекое. Сумасшедше далекое", - сказал он в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В качестве примера космонавт привёл среднегодовую температуру на поверхности Марса, которая составляет около минус 80 градусов. "Это даже не Антарктида, ребята, это гораздо хуже", - сказал он.


По словам Юрчихина, давление на поверхности Марса в 160 раз меньше, чем на земной поверхности.

# Россия
По материалам: ria.ru

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