Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"

Лидия Мартынова

Российский космонавт Фёдор Юрчихин считает колонизацию Марса человечеством очень далеким делом.

"До колонизации (Марса) дело ещё очень и очень далекое. Сумасшедше далекое", - сказал он в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В качестве примера космонавт привёл среднегодовую температуру на поверхности Марса, которая составляет около минус 80 градусов. "Это даже не Антарктида, ребята, это гораздо хуже", - сказал он.

По словам Юрчихина, давление на поверхности Марса в 160 раз меньше, чем на земной поверхности.