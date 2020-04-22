Кремль: Бездоказательно обвинять кого-либо в создании Covid-19 недопустимо
Оперировать бездоказательными обвинениями об искусственном происхождении вируса Covid-19 недопустимо. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал предположения ряда американских СМИ об искусственном происхождении коронавируса с намеками на то, что вирус мог быть разработан в китайской лаборатории. Песков указал, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с китайской стороной, происходит обмен информацией.
Как сообщало ИА Newstes , в США уже вторую неделю идет кампания в ряде СМИ по обвинению Китая в создании и распространении Covid-19. Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал, чтобы китайские власти допустили иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, якобы мог начать распространяться новый коронавирус. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь возразил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.
Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявляла, что ВОЗ в этом вопросе «основывается на научных данных и считает, что происхождение этого вируса — животное».