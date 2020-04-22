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Кремль: Бездоказательно обвинять кого-либо в создании Covid-19 недопустимо

Кремль: Бездоказательно обвинять кого-либо в создании Covid-19 недопустимо

Оперировать бездоказательными обвинениями об искусственном происхождении вируса Covid-19 недопустимо. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предположения ряда американских СМИ об искусственном происхождении коронавируса с намеками на то, что вирус мог быть разработан в китайской лаборатории. Песков указал, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с китайской стороной, происходит обмен информацией.

«Китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям. В целом, ситуация требует международного взаимодействия, — добавил он. — Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают такую гипотезу. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно. Скорее всего, пока мы просто не обладаем достаточным количеством информации, чтобы делать какие-то заключения».

Как сообщало ИА Newstes , в США уже вторую неделю идет кампания в ряде СМИ по обвинению Китая в создании и распространении Covid-19. Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал, чтобы китайские власти допустили иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, якобы мог начать распространяться новый коронавирус. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь возразил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.

Официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявляла, что ВОЗ в этом вопросе «основывается на научных данных и считает, что происхождение этого вируса — животное».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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