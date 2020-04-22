Кремль оценил мнение Грефа о налоге на проценты по вкладам

Вадим Карасев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил мнение, высказанное главой Сбербанка Германом Грефом в эксклюзивном интервью на «Ленте.ру», о новом налоге на доходы по вкладам физических лиц. Слова пресс-секретаря президента приводит ТАСС.

«Мнение Грефа очень авторитетно, он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это (введение налога на доходы от вкладов — прим. «Ленты.ру») было инициативой и правительства, и президента, которая уже формализована», — отметил Песков.

В эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, вышедшем на «Ленте.ру», Греф высказался против введения налога на проценты по вкладам в настоящий момент.

«Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог», — сказал глава Сбербанка. При этом он отметил, что подобные налоги уже существуют во многих странах мира.

О введении нового налога, который начнет взиматься с 2022 года, в обращении к россиянам рассказал президент Владимир Путин. Налоговая база будет высчитываться как превышение над произведением ключевой ставки ЦБ на начало года и миллиона рублей.