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Кремль опроверг беспокойство Путина за свой рейтинг во время пандемии

Кремль опроверг беспокойство Путина за свой рейтинг во время пандемииДмитрий ПесковФото: Михаил Метцель / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг беспокойство президента России Владимира Путина за свой рейтинг во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 апреля, со ссылкой на эфир телеканала CNBC.

«За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», — сказал Песков, добавив, что главу государства сейчас волнуют вопросы борьбы с коронавирусом и восстановления экономики.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства населения.

20 апреля президент России предупредил, что пик распространения нового вируса еще впереди, но путем ограничительных мер процесс распространения удалось замедлить.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

Число зараженных в мире превысило 2,5 миллиона. Наибольшее количество пациентов зафиксировано в США, Испании и Италии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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