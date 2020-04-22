Кремль опроверг беспокойство Путина за свой рейтинг во время пандемии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг беспокойство президента России Владимира Путина за свой рейтинг во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 апреля, со ссылкой на эфир телеканала CNBC.
«За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», — сказал Песков, добавив, что главу государства сейчас волнуют вопросы борьбы с коронавирусом и восстановления экономики.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства населения.
20 апреля президент России предупредил, что пик распространения нового вируса еще впереди, но путем ограничительных мер процесс распространения удалось замедлить.
За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.
Число зараженных в мире превысило 2,5 миллиона. Наибольшее количество пациентов зафиксировано в США, Испании и Италии.