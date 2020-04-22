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Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцем

Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцемВладимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман кричали друг на друга во время телефонного разговора в начале марта — очередная чушь. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает Telegram-канал входящих в кремлевский пул журналистов РИА Новости.

Ранее стало известно, что перед заседанием участников соглашения ОПЕК+ в начале марта, когда не удалось договориться о продлении сделки и дальнейшем снижении объемов добычи нефти, между президентом России наследным принцем Саудовской Аравии состоялся жесткий телефонный разговор. По данным издания Middle East Eye, принц был агрессивен и выдвинул Путину ультиматум — если соглашение не будет достигнуто, Саудовская Аравия начнет ценовую войну.

В начале апреля источники Bloomberg также сообщали, что причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Эр-Рияд фактически требовал, чтобы Россия сократила добычу больше всех — убрала с рынка те 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые стали причиной для разногласий и развала сделки ОПЕК+ на переговорах в начале марта.

Участники ОПЕК+ 12 апреля заключили сделку, в рамках которой 23 страны ограничат добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Она вступит в силу с 1 мая.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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