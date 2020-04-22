Круглый стол ЭИСИ: эксперты в онлайн-режиме обсудили варианты голосования по поправкам в Конституцию

Вадим Карасев

22 апреля 2020 года должно было состояться общероссийское голосование по поправкам к Конституции, но из-за ситуации с коронавирусом было решено его перенести. Эксперты на круглом столе "Будущее демократии. Пандемия Covid и избирательное право", организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в онлайн-формате, обсудили новые возможные даты голосования, результаты свежего опроса ВЦИОМ о поправках, а также выборы, прошедшие в Южной Корее.

Почему предложенные поправки сейчас оказались еще актуальнее?

Согласно данным ВЦИОМ, если бы голосование состоялось сегодня, как было намечено, при явке 52-54% поправки получили бы одобрение 67-68% избирателей. Таким образом, у россиян не только сохраняется интерес к голосованию, но и растет количество сторонников предложенных поправок. Из-за ситуации с коронавирусом люди осознали их значимость, ведь большой блок поправок связан с социальным направлением: защита труда, социальное партнерство, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму. В условиях экономической и социальной нестабильности поправки стали не просто словами, а реальной защитой граждан. Люди уже сейчас видят практическое применение Конституции. Остается последний и главный шаг – это закрепленное решение людей.

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев назвал их "ошеломляющими" в том смысле, что "мы по сути дела имеем некий выраженный политический заказ. Поэтому нужно четко и ясно понимать, что эту политическую волю, этот политический заказ необходимо в кратчайшие сроки реализовывать".

Стоит ли реализовывать избирательные права граждан в сложившейся ситуации?

Как показал опыт выборов в Южной Корее, при нормализовавшейся коронавирусной ситуации и гарантии безопасности для избирателей, люди идут голосовать. В марте, когда пандемия в стране была на пике, президент принял решение не переносить выборы. Интересно, что на тот момент рейтинг правящей партии был очень низким, а оппозиция готовилась начать процедуру импичмента президенту.

В итоге: рекордная явка в 66% и большинство мест в национальном парламенте - у правящей Демократической партии. Пока оппозиция критиковала власть за отсутствие жестких карантинных мер и отказ от популистских призывов прямой финансовой помощи населению, меры, принятые государством в борьбе с коронавирусом оказались для избирателей важнее.

Новый опыт проведения выборов в условиях карантина еще только предстоит осмыслить. Но уже понятно, что все экономические, политические и социальные вопросы ушли на второй план. Сейчас для людей важно то, как власть справляется с пандемией, и насколько она может защитить людей, обеспечить лечение заболевшим и помочь тем, кто пострадал в экономическом плане.

Выборы лучше, чем не выборы

После прохождения пика заболеваемости коронавирусом людям требуется консолидация и ощущение победы. И это станет лучшей мобилизацией перед голосованием. Улучшение, естественно, связано с адекватными и своевременными мерами со стороны власти. Им хочется дальше двигать свою страну, при этом вместе с теми, кто обеспечил их безопасность и лечение во время борьбы с COVID-19. И выборы как раз аккумулируют все эти вещи. Участие в чем-то массовом и значимом поможет людям вернуться к жизни в нормальном русле.

Южная Корея – весьма компактная страна, где инфекция развивалась равномерно по всей территории. Касаемо России, сейчас невозможно понять, как будет меняться ситуация в каждом конкретном регионе. Поэтому, по мнению, эксперта из Екатеринбурга Анатолия Гагарина, достаточно сложно уже сейчас определиться с датой проведения голосования.

В 2020 году в России ожидается два дня голосования: по поправкам к Конституции и ЕДГ. Среди сторонников совмещения выборов в один день, звучит логичный довод: два раза за полгода мобилизовать избирателя прийти на участок достаточно сложно. Но, при этом, процедура голосования по Конституции отличается от стандартной. И здесь возникает проблема с тем, чтобы провести в один день два голосования по абсолютно разным правилам.

Если говорить об очередности, то все эксперты сходятся во мнении, что сначала надо проводить голосование по поправкам к Конституции, и только после – ЕДГ. Голосование по Конституции можно провести в сжатые сроки, благодаря хорошему информированию населения о поправках и мобилизационной агитации, которая уже давно идет.

Как сохранить демократические права и безопасность одновременно?

Самый важный критерий – убедить избирателей в безопасности процедуры выборов. Здесь определенной инструкцией станут меры, принятые в Южной Корее: выдача масок и санитайзеров, дезинфекция избирательных участков, разметка для социального дистанцирования.

Вторая сложность, с которой сталкивается система – обеспечить права абсолютно всех избирателей. В том числе, находящихся на карантине и в больницах. В Южной Корее инфицированные избиратели голосовали отдельно от общего потока, после закрытия участков. Так же, было осуществлено голосование по почте и "надомное" голосование. Но, с надомным голосованием могут возникнуть проблемы. По сути, к людям домой будут приходить члены комиссий в специальных костюмах и масках, что может вызвать у избирателя определенное напряжение. Возможность голосования по почте использовалось не только в Южной Корее, но и стало практикой в ряде европейских стран. В России почтовое голосование пока не обсуждалась в ходе заседаний ЦИК из-за имеющихся рисков по срокам доставки и сохранности сообщений.

Для российского общества крайне важна сама процедура, как некий ритуал политического участия. Все должно быть, как положено: агитация, наблюдатели, стандартные избирательные участки. Поэтому, если вносить какие-то коррективы в голосование, то все же оставаться близко к привычной норме. Иначе, можно нанести урон для легитимности.

Будущее за электронным голосованием?

Что касается электронного голосования, по данным президента Ассоциации электронной электоральной политики Александра Серавина, в России уже существует не менее 4 прототипов подобной системы, которые готовы для тестирования больших чисел. Эксперт привел пример с Краснодарским краем, где, готовясь к голосованию 22 апреля, учитывали значительное количество туристов на курортах. Чтобы обеспечить право проголосовать, в регионе начали разрабатывать программу "Мобильный избиратель". То есть, в техническом плане есть наработки, которые можно использовать при голосовании.

Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте России по правам человека, пояснил, что в российское законодательство дает значительные возможности по организации голосования без наплыва на участки: досрочное, надомное, электронное голосование. При этом, по мнению эксперта, будущее именно за электронным голосованием.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко напомнил, что для перенастройки избирательной системы в электронный формат необходимо учесть и саму избирательную кампанию. Если с проведением самого дня голосования разобраться можно, то с избирательной кампанией возникают большие сложности.

Привычные методы привлечения избирателей, конечно, сразу отметаются: митинги и встречи в районах заменяются на онлайн-кампании. Но нельзя забывать и о сложно выполнимой в условиях с коронавирусом процедуре выдвижения кандидатов: сбор подписей, муниципальный фильтр, партийные мероприятия по выдвижению. Здесь специалистам надо думать, как переводить это в интернет-пространство.

Что касается вопроса о наблюдении, то вполне можно наблюдать за самой системой и приростом количества проголосовавших. Таким образом, наблюдателей понадобится в сотни раз меньше, что значительно облегчает ситуацию с прозрачностью выборов для многих кандидатов, особенно в небольших городах и поселках.

Когда-то давно голосовали черно-белыми шариками, но это пройденный этап. Теперь мир движется внутри четвертой промышленной революции и внедрение электронного голосования – это, скорее всего, вопрос самого ближайшего будущего.