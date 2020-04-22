Кубань предложила Ростуризму допмеры господдержки туристической отрасли

Лидия Мартынова

Краснодарский край направил в Ростуризм предложения по дополнительным мерам господдержки туротрасли, сообщает администрация региона.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева рассказала в среду в ходе прямого эфира о помощи региональным организациям индустрии гостеприимства. По словам главы ведомства, разработаны несколько пакетов мер поддержки на федеральном и краевом уровнях.