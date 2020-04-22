Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности.

Злоумышленники используют метод шантажа sextortion: они требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, доказывающие увлечение пользователя интимным контентом. В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи коронавирусом.

«Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника», — отмечают специалисты и также указывают, что это не дает никаких гарантий: мошенники могут вернуться и начать требовать все большие суммы. Эксперты рекомендуют превентивные меры, в частности, заклеивать камеру на компьютере, а также устанавливать антивирусные программы.

Ранее в апреле компания Group-IB сообщила, что в сети появились сайты и Telegram-каналы, которые продают жителям Москвы и Санкт-Петербурга спецпропуска, взимая за это деньги. Эксперты предупредили, что эти и подобные группы являются мошенническими, а взаимодействие с ними ставит под угрозу данные пользователя. Кроме того, злоумышленники начали отправлять россиянам сообщения с требованием оплатить штрафы за нарушения режима самоизоляции переводом на номер абонента.