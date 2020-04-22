Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом

Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусомФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, специализирующейся на информационной безопасности.

Злоумышленники используют метод шантажа sextortion: они требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, доказывающие увлечение пользователя интимным контентом. В случае отказа платить преступники угрожают заразить любителя порно и членов его семьи коронавирусом.

«Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника», — отмечают специалисты и также указывают, что это не дает никаких гарантий: мошенники могут вернуться и начать требовать все большие суммы. Эксперты рекомендуют превентивные меры, в частности, заклеивать камеру на компьютере, а также устанавливать антивирусные программы.

Ранее в апреле компания Group-IB сообщила, что в сети появились сайты и Telegram-каналы, которые продают жителям Москвы и Санкт-Петербурга спецпропуска, взимая за это деньги. Эксперты предупредили, что эти и подобные группы являются мошенническими, а взаимодействие с ними ставит под угрозу данные пользователя. Кроме того, злоумышленники начали отправлять россиянам сообщения с требованием оплатить штрафы за нарушения режима самоизоляции переводом на номер абонента.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем
Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса
Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса
Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии
Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцем
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях

Еще по теме

Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благородными предлогом
Частый просмотр порно превращает людей в бисексуалов - эксперты
Йога-порно покорило интернет из-за карантина
Владельцы Android клюнули на порно и стали жертвами хакеров