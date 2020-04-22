Лукашенко угрожает привлечь к ответственности тех, кто заставляет школьников носить маски

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что антисептики и маски в школах не помогают защититься от коронавирусной инфекции COVID-19 и потребовал избавиться от таких мер.

Он указал на то, что на местах занимаются "самодеятельностью", заставляя детей носить маски и применять "горючие антисептические средства на этаноле".

"Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят... Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", – пригрозил он.

По словам главы Республики, ношение масок в школах – "несусветная глупость". Он подчеркнул, что не перекладывает ответственность на родителей и "возложил груз" по борьбе с вирусом на себя.

Ранее стало известно, что официальный Минск не будет отменять Парад Победы, несмотря на аналогичную меру, принятую в Москве. В стране в целом продолжает саботироваться борьба с коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что власти идут на отдельные уступки.

Всего в Белоруссии зафиксированы 6,264 случаев заболевания. 51 человек скончался, 514 выздоровели. Власти страны в целом игнорируют пандемию, но уже пошли на некоторые послабления – к примеру, школьникам, которые не желают посещать школы в таких условиях, разрешено учиться дома.