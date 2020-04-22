Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Каждые несколько дней Луна меняет свое положение относительно зодиакальных созвездий, а значит, за ее движением нужно следить, чтобы быть в тонусе и согласии с миром. Если хотите испытать удачу сегодня, не пренебрегайте советами астрологов.

Наступающий день пройдет под влиянием убывающей Луны и энергичного Овна — комбинация достаточно неоднозначная. С одной стороны, каждый из нас испытает эмоциональный подъем и жажду действий, с другой — течение событий может замедлиться, планы — застопориться, а важные решения — отложиться до лучших времен. Девиз сегодняшнего дня будет звучать так: «Торопись, не спеша». Любовь, работа, внутренний мир — 22 апреля все эти сферы будут одинаково значимы и одинаково непредсказуемы.

Фаза Луны: 28-29 лунные сутки. Сегодня убывающая Луна в Овне прибавит импульсивности. Даже при наличии плана возможны заминки и пробуксовки. День может быть потрачен на поиски баланса, преодоление сомнений и выбор вариантов. Достижение целей возможно, однако не все ходы будут честными и прозрачными.

Магнитные бури: метеорологи отмечают некоторую активность со стороны Солнца. Магнитной бури не ожидается, но метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт.

Благоприятные дела 22 апреля:

воспитание в себе выносливости и постоянства;стремление настоять на своем;внедрение в жизнь новых идей;повышение и расширение авторитета;планирование и начало новых дел.

Опасности и риски 22 апреля:

Домашние дела при Луне в Овне

проявление чрезмерной самоуверенности;неумение или нежелание приспосабливаться к обстоятельствам;раздражительность, склонность к ссорам;неприятности из-за необдуманных, нелепых поступков.

Созвездие импульсивного Овна мешает сосредоточиться, поэтому домашняя рутина может негативно повлиять на настроение. Чтобы день прошел на позитивной ноте, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют потратить свободное время на творчество. Это поможет снять психическое напряжение и сосредоточиться на своём внутреннем мире.

Работа и деньги в среду

Астрологи рекомендуют привести в порядок документы и платежи, а также уладить дела, не получившие развития в начале месяца. Большую помощь могут оказать коллеги и старые друзья. В рабочих отношениях дипломатичность может даваться с трудом, поэтому важно соблюдать субординацию и регламент. Особая удача ждет людей, связанных со сферами образования, юриспруденции, искусства.

Финансовое положение обещает быть стабильным, особенно у тех, кто занят на государственной службе или работает в крупных корпорациях. И все же желательна экономия.

Внешний вид по лунному календарю

Сегодня стоит обратить внимание на золотистые оттенки в отделке нарядов, аксессуаров и украшений. Смело можно выбирать одежду с люрексом, переливающиеся ткани и золотые украшения. Это не только подарит прекрасное настроение, но и благотворно повлияет на харизму и обаяние.

Любовь и отношения сегодня

В период влияния лунного Овна потребуются усилия для налаживания гармоничного общения. В первую очередь, астрологи советуют увидеть своего партнера таким, какой он есть, без прикрас. Следует судить по отношению и по реальным поступкам, а не по словам. Люди сегодня могут много и красиво говорить, но безоговорочно верить всему опасно.

Настроение и здоровье 22 апреля

Апрель — сложный месяц. Частые перепады настроения, повышенный уровень тревожности — все это могло сильно ослабить организм. Сегодня стоит побаловать себя витаминами, желательно натуральными, и обязательно выкроить время для физических упражнений. Для повышения иммунитета полезна дыхательная гимнастика, а медитации помогут снять стресс и нормализовать настроение. Главная задача сегодня — стряхнуть с себя пессимизм и активно включиться в дела.