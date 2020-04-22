Маховик времени: Топурия позирует в мехах, Собчак — вверх ногами и другие светские происшествия весной 2008 года

Вадим Карасев

Продолжаем путешествие по светской хронике весны 2008 года, и в сегодняшней подборке нас ждет церемония "Самая стильная" от журнала HELLO!, где Ксения Собчак висела вверх ногами под потолком, кинопремия MTV, где главной звездой стала приглашенная Кирой Пластининой Пэрис Хилтон, ну и, конечно, "культурная страничка" с Дашей Жуковой и Викторией Шеляговой.

На тот момент еще будущая основательница музея "Гараж" (он откроется в июле 2008 года) Жукова и искусствовед по образованию Шелягова всяким там вечеринкам, где танцовщицы висели на дискошаре, предпочли выставку Александры Вертинской — солидный арт для солидных господ, в том числе банкиров Авена и Гафина.

Ну а в это же время шло безудержное светское веселье: Елену Малышеву приглашали на церемонию Top Beauty Awards, Лера Кудрявцева обнималась с Андреем Разыграевым на дне рождения Сергея Лазарева, Яна Рудковская записывалась в ряды друзей Олимпиады в Пекине. Итак, смотрим!

Празднование 25-летия Сергея Лазарева — 5 апреля 2008 года









Лера Кудрявцева и Андрей Разыграев

Церемония журнала HELLO! "Самая стильная в России" — 16 апреля 2008 года













Церемония Top Beauty Awards — 3 апреля 2008 года





Церемония вручения кинонаград MTV — 17 апреля 2008 года





















Жанна ФрискеГарик Харламов





Презентация альбома Влада Топалова — 18 апреля 2008 года









Александр Бердников

Открытие выставки "Оливы & Ивы" Александры Вертинской









Презентация "Дома друзей Олимпиады" — 22 апреля 2008 года









Яна Рудковская и Дима Билан