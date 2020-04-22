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Майя Хоук раскритиковала своих родителей в интервью: "Их поколение раздражает"

Майя Хоук раскритиковала своих родителей в интервью: "Их поколение раздражает"

21-летняя Майя Хоук выделяется среди своих ровесников из числа других звездных детей. Дочь 49-летних Умы Турман и Итана Хоука выпускает синглы и снимается в громких кинопроектах, обращая на себя внимание в каждом из них. В апрельском номере журнала Nylon Майя сравнила свое поколение и поколение родителей, раскритиковала Дональда Трампа и поставила низкую оценку современному Голливуду.

Поколение родителей раздражает нас. У них все было так просто! Они разъезжали на крутых тачках, не думая об экономии топлива. Загрязняли окружающую среду и не имели ничего общего ни с войнами, ни с эпидемиями, ни с пандемиями… Моим сверстникам за двадцать. Нам бы веселиться на вечеринках, но вместо этого мы стараемся пережить нашу планету. У нас ужасный президент, что тоже раздражает,— сказала Майя.


Майя Хоук


При этом она не отрицает, что родители поддерживают ее и помогают сориентироваться в шоу-бизнесе. Восходящая звезда поделилась в интервью советами, которые получила от мамы.Рассчитывай на собственную интуицию и не попадайся в звездные ловушки,— вспомнила она слова Умы Турман.


Следуя по ее стопам, Майя заявляет, что не очарована Голливудом: он утратил тот блеск и гламур, которым когда-то обладал.Гламура уже почти нет, как и кинозвезд. Появление одной из них может длиться секунду,— сказала Майя в интервью.





 


Майя Хоук на обложке журнала Nylon

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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