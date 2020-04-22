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Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантинаЕлена МалышеваФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом она сказала, отвечая на вопросы подписчиков во время прямого эфира в Instagram.

Малышева отметила, что задачей карантина было снизить пик заболеваемости, а также дать медицине возможность подготовиться. По мнению ведущей, в Москве медицина «более чем готова». Она объяснила, что в городе развернули новые госпитали, создали большое количество реанимационных коек, а также закупили аппараты искусственной вентиляции легких и аппараты ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

«Поэтому, с моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни», — резюмировала доктор медицинских наук.

Ранее Малышева назвала коронавирус «чудом чудесным» и самым прекрасным вирусом. В сети многие посчитали высказывание ведущей некорректным. В ответ на критику она объяснила свою точку зрения тем, что зараженные коронавирусом дети и молодые люди либо не болеют вовсе, либо болеют легко.

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По материалам: lenta.ru

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