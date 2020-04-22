Мать аномально большого ребенка атаковали хейтеры

Вадим Карасев

Скриншот: видео @kat.02 / TikTok

Жительница США по имени Кэтрин ответила хейтерам, которые грубо высмеяли ее видео в TikTok. В соцсети она публиковала ролики со своим трехлетним ребенком по имени Гэвин, который стал известен из-за своих аномальных размеров: он заметно крупнее других детей его возраста. В разговоре с Insider женщина призналась, что не ожидала такой атаки в интернете, однако замечания хейтеров ее не беспокоят.

Американка рассказала, что загрузила видео в TikTok только несколько дней назад. Одно из них вскоре стало популярным, а мать необычного ребенка столкнулась с множеством негативных комментариев. В итоге он стал мемом под названием «большой малыш» (big baby).

В ролике, набравшем более 10 миллионов просмотров, Гэвин подпрыгивает на спине отца, а из его памперса вылетает детская присыпка. Авторы комментариев высмеивали необычные размеры «большого малыша» и размышляли о его проблемах в будущем. Некоторые отмечали, что испытывают страх от взгляда ребенка.

«Люди могут быть жестокими. Нет нужды выливать всю эту отвратительную горечь, которая, как оказалось, есть у многих людей. Нас таким не пробить, мы воспитаны в крепкой семье, так что я не позволяю этому беспокоить меня», — подчеркнула мать Гэвина. Женщина призналась, что скачала приложение, так как хотела сделать сына знаменитым, но оказалась не готова к тому, что известность к ее ребенку придет вместе с огромным числом критиков. Кэтрин добавила, что сын и правда больше и выше многих детей его возраста, но в их семье это частое явление по мужской линии.

Многие пользователи TikTok становятся известными после публикации необычных видео, на которых совершают странные или даже опасные для здоровья действия. Созданное в Китае приложение известно своими короткими роликами под музыку. В связи с этим внутри соцсети очень популярны различные танцевальные челленджи.