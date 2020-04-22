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Медведев обсудит вопрос поддержки НКО с Путиным и правительством

Медведев обсудит вопрос поддержки НКО с Путиным и правительством
Глава "Единой России" , зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует обсудить вопросы поддержки российских некоммерческих организаций с президентом РФ Владимиром Путиным и с кабмином.

"Я понимаю, что и поступления упали, и особенно опасно это для системных проектов, которые шли и идут сейчас с участием НКО. Все эти проблемы мы видим, и количество обращений растет. Поэтому и меры, которые предлагаются, и по ставке социальных платежей - Министерство экономического развития эту меру поддерживает - я тоже считаю, что у нас другого варианта нет. Обязательно буду на эту тему говорить еще раз с коллегами из правительства, с руководством правительства, и постараюсь также переговорить с президентом страны тоже на эту тему", - сказал Медведев на видеосовещании с представителями социально-ориентированных НКО.

Ранее ЕР направила в правительство первичный пакет мер поддержки НКО, некоторые из этих предложений уже реализованы. В частности, НКО получили отсрочку по уплате аренды за пользование государственным или муниципальным имуществом, введен мораторий на штрафные санкции за неиспользование и неисполнение государственных контрактов в полном объеме, а также за непредставление в полном объеме отчетности по соглашениям на получение субсидий и различных грантов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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