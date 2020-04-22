МФЦ будут оказывать услугу по подаче документов в суд

Алексей Вольцев

Многофункциональные центры (МФЦ) смогут оказать услугу по подаче документов в суд, рассказал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев в интервью "Российской газете".

Гусев указал, что такая возможность действует уже в двух регионах, ее введение прорабатывается еще в пяти. Проект в пилотном режиме начал внедряться в марте, отмечает "Парламентская газета".

Кроме того, отметил Гусев, в перспективе появится возможность обращения в суд через портал госуслуг.

сообщило, что в России появятся четыре новых суперсервиса.