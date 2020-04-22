Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами

Влада Некрасова

Белоруссия не оставляет без внимания помощь со стороны других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 21 апреля заявил Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Минск благодарен всем странам, которые поддерживают Белоруссию и присылают гуманитарную помощь, иногда даже не спрашивая, как это сделал Узбекистан. При этом белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан были отправлены тракторы «Беларус».

Напомним, после вспышки новой коронавирусной инфекции в Китае Минск отправил туда два самолета с помощью. В КНР доставили лекарства, маски, халаты, перчатки и средства дезинфекции. В апреле уже китайская сторона приступила к оказанию гуманитарной помощи Белоруссии. Кроме того, 12 апреля в республику прибыл самолет из Узбекистана, на борту которого были защитные маски и антисептики.