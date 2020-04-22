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Минздрав Украины предложит продлить карантин до 12 мая

Минздрав Украины предложит продлить карантин до 12 мая
Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая. Это продолжение вызвано уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", - отметил Степанов.

Одновременно Минздрав предложит смягчение карантинных мер: прогулки в парках, ограниченные количеством человек и в средствах индивидуальной защиты; открытие для посещения музеев, библиотек с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции и по средствам защиты, термоскрининга на входе; еще ряд смягчающих мер.
"Но подчеркиваю, они все будут очень четко регламентированы, как именно можно будет посещать то или иное заведение", - сказал он.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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