Минздрав Украины предложит продлить карантин до 12 мая

Алексей Вольцев

Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов."На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая. Это продолжение вызвано уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", - отметил Степанов.Одновременно Минздрав предложит смягчение карантинных мер: прогулки в парках, ограниченные количеством человек и в средствах индивидуальной защиты; открытие для посещения музеев, библиотек с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции и по средствам защиты, термоскрининга на входе; еще ряд смягчающих мер."Но подчеркиваю, они все будут очень четко регламентированы, как именно можно будет посещать то или иное заведение", - сказал он.