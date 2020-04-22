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Мишустин и вице-президент Турции обсудили экономическое сотрудничество

Мишустин и вице-президент Турции обсудили экономическое сотрудничество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай договорились в ходе телефонного разговора активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и совместным действиям по увеличению взаимного товарооборота... Михаил Мишустин и Фуат Октай условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, а также в других областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Также затрагивалась тематика реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах, включая сооружение в Турции атомной электростанции "Аккую" и эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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