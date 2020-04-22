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Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на фоне пандемии

Мишустин призвал избегать ситуации «одно лечим, другое калечим» на фоне пандемииФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Концентрация усилий на борьбе с коронавирусом не должна приводить к тому, что людям с другими заболеваниями будут отказывать в медицинской помощи. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят "одно лечим, а другое калечим"», — сказал глава правительства и призвал обратить на эту тему особое внимание. По его словам, от этого зависят жизнь и здоровье тысяч людей.

Кроме того, Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионах. Он отметил, что люди должны быть уверены, что в случае необходимости будут всем обеспечены: вовремя приедет скорая, больница сможет их принять и своевременно помочь.

Ранее Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. «Ряд регионов потратил менее 10 процентов выделенных им средств на борьбу с коронавирусом, это недопустимо медленно», — сказал он и призвал оперативно нарастить темпы по оказанию помощи пациентам.

За последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет почти 60 тысяч. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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