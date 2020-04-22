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Московский борец с коррупцией объявлен в розыск за взяточничество

Московский борец с коррупцией объявлен в розыск за взяточничество

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадим Базаров объявлен в международный розыск в связи с делом о взяточничестве, сообщает РЕН ТВ.

5 марта при получении взятки в размере 1,8 млн рублей был задержан заместитель Базарова. По предварительным данным, за эти деньги полицейские должны были прекратить проверку в отношении застройщика, часть из них предназначалась непосредственно майору Базарову.

Когда следователи решили допросить Базарова, выяснилось, что он покинул пределы страны и сейчас скрывается в Белоруссии. Дело ведет столичный главк СКР при содействии Управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве.

Как писал Ruposters, ранее за крупную взятку был задержан замглавы Хакасии.

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По материалам: uposters.ru

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