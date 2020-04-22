"Мужчина моей мечты" побрился налысо на карантине
Сегодня, 12:14 Влада Некрасова
Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига ("Мужчина моей мечты") в телесериале "Секс в большом городе", опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он лысый.
"Я решил, что волосы во время карантина – лишние", – подписал изображение Нот.
Обновленный образ актера удивил пользователей соцсети, в том числе и его подругу по шоу актрису Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу)."Почему ты так долго ждал?" – прокомментировала она.
"Выглядишь совсем по-другому", "Время идет приоритеты меняются", "Смотрится здорово", "Я сделал то же самое", – присоединились к обсуждению другие подписчики.
опубликовал в инстаграме видео, на котором призывает всех оставаться сильными и придерживаться режима самоизоляции.
"Мы со всем справимся", – говорит актер.
По материалам: ria.ru