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На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок

На детские мастер-классы "Тавриды" поступило более двух тысяч заявок
Более двух тысяч заявок из 73 регионов РФ поступило на участие в онлайн мастер-классах для детей, которые начал проводить арт-кластер "Таврида", сообщили РИА Новости в пресс-служба проекта.

Четыре дня в неделю на платформах Zoom и Skype для малышей и подростков, которые оказались в самоизоляции и испытывают недостаток в творчестве, проходят занятия по музыке, изобразительному искусству, актерскому мастерству, хореографии, рукоделию и литературе.

Продолжительность мастер-классов разная: от 20 до 60 минут в зависимости от возраста ребенка.

"Проект "Таврида - детям" оказался полезен российским семьям. Нам пришлось увеличить количество мастер-классов на 30%. Заявки поступают со всей страны. Дети занимаются, обучаются новому. Каждый день у них есть возможность включаться в различные творческие мастер-классы", – приводят слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина в пресс-службе.

Стать участником проекта смогут дети в возрасте от 4 до 14 лет. Для этого родителям необходимо заполнить заявку на сайте Всероссийской акции "Мы вместе" – МыВместе2020.рф, в социальных сетях арт-кластера "Таврида" или на сайте Российского движения школьников (рдш.рф).


Проект стартовал 7 апреля. Занятия планируется проводить до 30 апреля, а в случае необходимости их срок будет продлен.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней до 30 апреля. Длинные выходные могут помочь снизить распространение коронавируса в стране.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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