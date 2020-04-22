На Кубани укрепят береговые участки рек в трёх муниципалитетах

Вадим Карасев

Гидротехнические сооружения, к проектированию которых уже приступили специалисты, будут построены в трёх муниципалитетах Краснодарского края.

По словам, вице-губернатора Сергея Болдина, жители Сочи, Абинского и Мостовского районов с нетерпением ожидают строительства этих объектов.

Укрепление берегов рек проходит в рамках госпрограммы края —«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

Строительство гидротехнических сооружений планируется завершить в 2021 году. Эти объекты нужны для предотвращения подтоплений рек Абин, Сукко и Андрюк, сообщила пресс-служба администрации региона.

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