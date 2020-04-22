Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу

На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу

На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу
23 апреля, в 21:20 на телеканале "Россия" выйдет юмористическое скетч-шоу "Дом культуры и смеха". В нем артисты будут представлять номера на разные темы, например, бытовые, остросоциальные и даже политические, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ожидается, что программу посетят: Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Лев Лещенко, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия и многие другие знаменитости.

Все они будут играть сами себя, но в необычных обстоятельствах.


Так, Агата Муцениеце и Евгений Никишин перенесутся во Францию и раскроют секрет, кто на самом деле заставил Наполеона совершить поход на Россию, а Антон Лирник и Сергей Писаренко заглянут в будущее и расскажут, что будут смотреть зрители через 100 лет.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

1 из 3

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

2 из 3

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

3 из 3

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"1 из 3

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"2 из 3

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"3 из 3

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"


"Наш проект – это целый дом, где собраны шутки и смех. От названия веет хорошей стариной, чего в наших современных буднях не хватает. На мой взгляд, это интеллектуальное шоу, где есть место культурному юмору. Я сразу согласилась участвовать, так как проект создавали мои знакомые", – рассказала актриса Агата Муцениеце, которая прежде не снималась в таких программах.

Будут принимать участие, как приглашенные гости, так и актеры из постоянной труппы: Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Вячеслав Мясников, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис и другие.

Управлять "Домом культуры" будет Дмитрий Колчин. Он же стал и ведущим.


"Мы собрали под одной крышей разных талантов – отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока ещё не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами, – подчеркнул Колчин. – Это светлая передача, лишенная темных нот, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха".

# Россия / Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Баку: Ереван своими заявлениями срывает переговорный процесс
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Космонавт Юрчихин считает колонизацию Марса "очень далеким делом"
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 22 апреля 2020 года
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем
Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса
Рябков: В ряде регионов США ведут политику создания управляемого хаоса
Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии
Вера Брежнева снялась полуобнаженной в web-фотосессии
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от Зеленского
Возвращается? Саакашвили сообщил о "полезном" предложении от
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с саудовским принцем
Кремль отреагировал на сообщения о жестком разговоре Путина с
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях

Еще по теме

Юмор года - Новогодний концерт (01.01.2018)
Студия «Квартал 95» запускает новое юмористическое шоу
Юмор года (01 01 2017)
Подруга Муцениеце о ее разводе с Прилучным: "Муж хотел, чтобы она проводила больше времени с детьми"