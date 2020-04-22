На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу

Влада Некрасова

23 апреля, в 21:20 на телеканале "Россия" выйдет юмористическое скетч-шоу "Дом культуры и смеха". В нем артисты будут представлять номера на разные темы, например, бытовые, остросоциальные и даже политические, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ожидается, что программу посетят: Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Лев Лещенко, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия и многие другие знаменитости.

Все они будут играть сами себя, но в необычных обстоятельствах.

Так, Агата Муцениеце и Евгений Никишин перенесутся во Францию и раскроют секрет, кто на самом деле заставил Наполеона совершить поход на Россию, а Антон Лирник и Сергей Писаренко заглянут в будущее и расскажут, что будут смотреть зрители через 100 лет.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

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Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

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Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"© Фото предоставлено телеканалом "Россия"

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

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Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"1 из 3

Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"2 из 3

Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"3 из 3

Актер Юрий Кузнецов в образе царя.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"





"Наш проект – это целый дом, где собраны шутки и смех. От названия веет хорошей стариной, чего в наших современных буднях не хватает. На мой взгляд, это интеллектуальное шоу, где есть место культурному юмору. Я сразу согласилась участвовать, так как проект создавали мои знакомые", – рассказала актриса Агата Муцениеце, которая прежде не снималась в таких программах.

Будут принимать участие, как приглашенные гости, так и актеры из постоянной труппы: Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Вячеслав Мясников, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис и другие.

Управлять "Домом культуры" будет Дмитрий Колчин. Он же стал и ведущим.





"Мы собрали под одной крышей разных талантов – отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока ещё не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами, – подчеркнул Колчин. – Это светлая передача, лишенная темных нот, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха".