На телеканале "Россия" выходит новое юмористическое шоу
Ожидается, что программу посетят: Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Лев Лещенко, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия и многие другие знаменитости.
Все они будут играть сами себя, но в необычных обстоятельствах.
Так, Агата Муцениеце и Евгений Никишин перенесутся во Францию и раскроют секрет, кто на самом деле заставил Наполеона совершить поход на Россию, а Антон Лирник и Сергей Писаренко заглянут в будущее и расскажут, что будут смотреть зрители через 100 лет.© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.
Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.© Фото предоставлено телеканалом "Россия"© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".
Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".© Фото предоставлено телеканалом "Россия"© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Актер Юрий Кузнецов в образе царя.
Актер Юрий Кузнецов в образе царя.© Фото предоставлено телеканалом "Россия"1 из 3
Евгений Никишкин и Агата Муцениеце раскрывают секрет Наполеона.© Фото предоставлено телеканалом "Россия"2 из 3
Сергей Рост участвует в одном из номеров в скетч-шоу "Дом культуры и смеха".© Фото предоставлено телеканалом "Россия"3 из 3
Актер Юрий Кузнецов в образе царя.© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
"Наш проект – это целый дом, где собраны шутки и смех. От названия веет хорошей стариной, чего в наших современных буднях не хватает. На мой взгляд, это интеллектуальное шоу, где есть место культурному юмору. Я сразу согласилась участвовать, так как проект создавали мои знакомые", – рассказала актриса Агата Муцениеце, которая прежде не снималась в таких программах.
Будут принимать участие, как приглашенные гости, так и актеры из постоянной труппы: Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Вячеслав Мясников, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис и другие.
Управлять "Домом культуры" будет Дмитрий Колчин. Он же стал и ведущим.
"Мы собрали под одной крышей разных талантов – отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока ещё не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами, – подчеркнул Колчин. – Это светлая передача, лишенная темных нот, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха".