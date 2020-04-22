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На Украине ввели госрегулирование цен на ряд товаров из-за коронавируса

На Украине ввели госрегулирование цен на ряд товаров из-за коронавируса
Кабинет министров Украины на заседании в среду на период действия карантина ввел государственное регулирование цен путем декларирования на десять продтоваров, которые считаются социально значимыми, и ряд медицинских товаров противоэпидемиологического назначения.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что правительству удалось избежать дефицита продовольственных товаров в магазинах в условиях карантина из-за COVID-19.

"Ввести государственное регулирование цен путем декларирования изменений розничных цен на товары", - говорится в постановлении. Трансляция заседания велась онлайн на канале Youtube.


Согласно документу, перечень социально значимых товаров включает гречку, сахарный песок, пшеничную муку, макаронные изделия украинского производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб пшеничный, куриные яйца, куриные тушки, воду минеральную без газа и масло сливочное жирностью 72,5%.

# В мире
По материалам: ria.ru

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