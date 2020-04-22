Надежда Бабкина заразила коронавирусом личного водителя и его семью

Влада Некрасова

Надежда Бабкина все еще проходит лечение в одном из медицинских учреждений Москвы. Как оказалось, еще до госпитализации артистка успела заразить коронавирусом личного водителя, а тот свою очередь — членов своей семьи.

70-летняя Надежда Бабкина оказалась в госпитале с подозрением на коронавирус еще 1 апреля. С тех пор поступали разные сведения о ее состоянии. Но в последнее время врачи констатируют положительную динамику, хотя по-прежнему и опасаются побочек.

А вот коллега певицы по шоу на Первом канале Александр Васильев перенес болезнь куда легче. По словам историка моды, ему сделали пять тестов на коронавирус, но лишь один из них показал положительный результат.

Васильев не уверен, что заразился именно от Бабкиной, ведь в тот период он контактировал со многими знакомыми. Однако такую вероятность ведущий не исключает, ведь Надежда Георгиевна умудрилась передать коронавирус нескольким людям из своего окружения.

«У остальных ведущих «Модного приговора» симптомов нет. Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — рассказал Васильев.

В Коммунарке, где лежал мэтр, к нему относились крайне уважительно. У Васильева была отдельная просторная палата, а врачи навещали его по несколько раз в день. По словам историка моды, другим пациентам повезло не так сильно.





«Меня лечили химией, давали таблетки, ставили капельницы. И это дало результат. Также мне сделали два МРТ, скан легких. Последний настолько удовлетворил медиков, что меня решили выписать. Я очень благодарен врачам и тому, как они отнеслись ко мне. Я очень счастлив, что легко отделался. Вообще, меня лечили «по-звездному». Многие даже заходили в палату просто, чтобы посмотреть. Я их понимаю. Если бы я был на их месте, и в больницу попала знаменитость, тоже бы так делал», — признался телеведущий.

Сейчас Васильев намерен сосредоточиться на дальнейшем лечении. В ближайшие недели он не собирается выходить из дома, поскольку боится, что симптомы коронавируса могут вернуться.

А вот когда Надежда Бабкина сможет выписаться из госпиталя, пока неизвестно. По последним данным, артистку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но до полного выздоровления еще далеко. Сейчас звезда пребывает в состоянии депрессии из-за длительного нахождения в стационаре.

Общаясь с «Инфо 24», Александр Васильев признался, что верит в скорое выздоровление коллеги. По его мнению, у нее очень сильный характер, и именно это поможет ей справиться с недугом.

Фото: Instagram, кадр из программы «Модный приговор»