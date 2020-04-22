Настроения инвесторов сильно подорваны: итоги биржевой торговли 21 апреля

Лидия Мартынова

Во вторник, 21 апреля, падение фондового рынка продолжилось и по итогам дня индексы во всех регионах мира находятся в значительном минусе. Волатильность цен на нефть продолжает оказывать негативное влияние на рынки. Настроения инвесторов сильно подорваны резким колебанием цен на нефтяных рынках, зафиксировавших сильный переизбыток предложения и снижение спроса.

Накануне вечером впервые в своей истории цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в Западном полушарии оказались отрицательными. Листинг нефтяного товара на фьючерсном рынке стал негативным. Практически никто не хотел покупать моментальную доставку нефти на переполненном рынке. Из-за обязательства по поставке в конце контракта биржевые спекулянты были обязаны избавиться от обязательства по любой цене. Попутно снижались в цене акции американских нефтяных компаний: Exxon, Chevron, Apache Corp, Halliburton Co, ConocoPhillips, Schlumberger и Occidental Petroleum Corp.

Во вторник около 9:30 по Москве майский фьючерс WTI был на уровне $ 1,58. Brent подешевела на 6,49% до $ 23,91, а WTI в июньских фьючерсах подорожала на 1,13% до $ 20,66. Дальнейшее снижение цен на нефть, в том числе, и на другие марки, повлияло на общую ситуацию на мировых биржах.

Вслед за закрывшейся Нью-Йоркской фондовой биржей открывшиеся через несколько часов фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали спад. На положение в Азии повлияло и известие о серьезной болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В Токио на открытии Nikkei показал минус 2,18%, в Сеуле индекс Kospi — минус 1,71%, в Шанхае Shanghai Composite — минус 1,43%, в Гонконге индекс Hang Seng — минус 2,41% и т. д.

Падение на открытии демонстрировали и биржи в Европе. Основной индикатор Лондонской фондовой биржи индекс FTSE-100 начал торговаться на уровне минус 1,88%. Франкфуртский индекс DAX — на уровне минус 1,55%, а парижский CAC-40 — на уровне минус 1,35%.

Через несколько часов после европейских бирж фондовый рынок США открылся с большими потерями. В Нью-Йорке индекс DJIA-30 показал минус 1,21%, индекс S&P-500 — минус 1,68%, а индекс Nasdaq Composite — минус 1,02%. Первый квартальный отчетный период в последние дни был разочаровывающим для американских банков. На открытии американских рынков июньский контракт WTI стоил $ 14,51 за баррель при падении цены на 28,98%, а цена Brent упала на 23,11% до $ 19,66 за баррель.

В итоге драматического биржевого дня ведущие западноевропейские фондовые биржи во вторник закрылись значительным снижением. Лондонский индекс FTSE-100 завершил день с ослаблением на 2,99%, франкфуртский индекс DAX — минус 3,97%, а парижский CAC-40 — минус 3,77%.

Индекс объединения компаний еврозоны EuroStoxx50 упал на 4,10% по сравнению с его значением закрытия в понедельник.

На момент закрытия европейского фондового рынка в 17:30 по Берлину Нью-Йоркский фондовый рынок также находился в значительном дефиците: DJIA снизился на 2,33%, Nasdaq — на 3,30%, а индекс S&P — на 2,89%.

Цена нефти европейской марки Brent к вечеру упала на $ 5,77 (22,57%) до $ 19,80за баррель. Цена американской легкой нефти марки WTI упала на $ 6,09 (29,93%) до $ 14,34.

Российская Urals по итогам одного дня торговли подорожала на полтора доллара (6,61%) до $ 24,55 за баррель.

Цена на золото во вторник снизилась на 0,82% ($ 14,10) до $ 1697,10 за унцию.

Вечером во вторник евро стоил $ 1,0848. Европейская валюта во вторник подешевела на 0,2%.