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Названы лучшие лимоны

Названы лучшие лимоныФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование лимонов, закупленных в супермаркетах торговых сетей и назвал лучшие. Проверке подверглись фрукты, купленные в магазинах «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Верный», SPAR и Globus. Копия протоколов испытаний имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Самые бюджетные лимоны удалось обнаружить в супермаркете «Ашан», где их продают по цене 349 рублей за килограмм. Антирекордсменом стала «Азбука вкуса» с лимонами за 628 рублей за килограмм. Спрос и цены на лимоны резко выросли на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас фрукты пользуются большой популярностью за счет наличия в них витамина С. Наибольшее содержание витамина обнаружилось в лимонах, продающихся в «Ашане». Все проверенные лимоны признаны безопасными для здоровья, хотя в них и выявлено остаточное количество пестицидов, но превышения допустимых показателей не зафиксировано.

В то же время, указали в «Росконтроле», не все торговые сети следят за качеством продукции. Только лимоны из «Перекрестка» по внешнему виду, размеру и других показателям можно отнести к высшему сорту. Цитрусовые первого сорта продавались в «Азбуке вкуса», «Ашане» и Globus. Лимоны, купленные в остальных магазинах, имели большой процент подмороженных и загнивших плодов на килограмм.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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