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Названы победители конкурса на участие в международном фестивале «Культурный код»

Названы победители конкурса на участие в международном фестивале «Культурный код»Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Подведены итоги конкурса на право участия молодых художников в международном фестивале «Культурный код» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Онлайн-конкурс проходил с 26 марта по 16 апреля. По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, заявки на конкурс подали художники разного уровня подготовки и из разных субъектов России. Имена художников фестиваля определял экспертный совет проекта «Культурный код».

Один из членов экспертного совета, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева отметила, что из большого числа поступивших заявок необходимо было отобрать лучших мастеров своего дела. «Важно также не забывать, что работы должны получить положительную оценку в обществе и стать центром притяжения не только для жителей города или микрорайон», — отметила она.

К участию в фестивале пригласили как уже известных художников-граффитистов, так и молодых. В их числе Дмитрий Аске (Москва), Коллектив «BrainMash» (Новосибирская область), Артем STFNV (Москва), Степан 310 (Москва), Bozik (Республика Татарстан), Стас SHEM (Москва), Рустам Qbic (Республика Татарстан), GOOZE ART (Краснодарский край), Павел OREZ (Амурская область), Василий LST (Иркутская область), Виктор SPLASH (Санкт-Петербург).

Состав художников формируется не только по итогам конкурса – также в проекте примут художники из мирового сообщества граффитистов, которые будут рекомендованы экспертным советом и организаторами проекта. На данный момент принять участие выразили желание уже более 60 художников из разных стран (Италия, Испания, Мексика, Нидерланды, Канада и других).

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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