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Не нарушая карантина: в Одессе люди устроили автопробег, требуя открыть рынки (фото, видео)

Не нарушая карантина: в Одессе люди устроили автопробег, требуя открыть рынки (фото, видео)

В среду, 22 апреля, одесские предприниматели организовали автопробег по улицам города под лозунгом «Нет двойным стандартам!». Они выступают против условий карантина (22 апреля его продлили до 11 мая), протестуют против повсеместного закрытия рынков и практически ликвидации возможности честно зарабатывать на жизнь.

В акции, которая стартовала в Киевском районе Одессы, возле рынка «Селянка» на Люстдорфской дороге, а завершится спустя несколько часов у здания областной администрации в Приморском районе, принимают участие более 500 человек. Почти все они — представители малого бизнеса. Люди говорят, что все будет проходить мирно, но хотят, чтобы власть обратила внимание на трудности, которые испытывает бизнес во время карантина.

«Нельзя мириться с тем, что тебя считают человеком второго сорта, а сейчас все идет именно к этому. Автопробег — это единственная законная форма протеста в условиях карантина, поэтому от дисциплины и командной работы зависит очень многое», — основной лейтмотив акции.

Правоохранители попытались заблокировать автопробег на проспекте Небесной Сотни, неподалеку от «Сити-Центра». Участники мирного протеста не расходятся, хотя некоторое время находились в плотном кольце полиции.

«Мы хотим, чтобы нам разрешили работать на рынках с соблюдением всех санитарных норм, чтобы разработали законопроект с перечнем этих норм. Ведь принятые во время карантина законы просто убивают малый и средний бизнес», — отметил президент Всеукраинской ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

Конечной точкой автопробега станет здание ОГА на проспекте Шевченко, где протестующие передадут свои требования главе обладминистрации Максиму Куцому.

При этом подавляющее большинство участников не будет покидать салоны своих авто, а также соблюдать все правила нахождения в общественных местах — в масках и перчатках. Петицию руководству региона передадут несколько полпредов.

По словам предпринимателей, их возмущает не только факт закрытия рынков, а и то, что крупные торговые сети продолжают работать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом протесте в Мелитополе (Запорожская область). Люди устроили митинг у мэрии из-за закрытия рынков.

На несправедливость карантинных запретов, которые действуют для малого и среднего бизнеса и не распространяются на крупные сети, также указал известный предприниматель. «Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях», — написал, обращаясь к властям, Алексей Давиденко.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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