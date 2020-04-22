Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам

«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам

«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам

В России нет необходимых инструментов для «раздачи» денег населению, пострадавшему от ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Вы знаете, здесь как в том анекдоте: „Назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов“. Вот так же и здесь. У нас нет такого количества снарядов», — сказал Греф.

По его словам, США, например, могут эмитировать в очень короткий период времени $ 3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику. В России на подобные действия есть ограничения. Кроме того, в стране нет такого рыночного источника денег, который есть у США или в странах Европы.

По словам Грефа, в один и тот же период времени нельзя пытаться решить все задачи одновременно, а потому сейчас — в разгар «жесточайшего кризиса» — нужно говорить о поддержке наиболее уязвимых и наиболее бедных слоев населения, сохранении здоровья людей и рабочих мест.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Сбербанка заявил, что не ожидает быстрого «отскока» экономики России. При этом, по его оценке, средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет.

Также напомним, что ранее группа депутатов предложила властям России выплатить гражданам страны пособия — по 25 тыс. рублей на взрослого и по 15 тыс. рублей на ребенка.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года
Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"
Джейми Дорнан рассказал, как выбирает роли после "50 оттенков серого"
Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира
Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд
Медведев обсудит вопрос поддержки НКО с Путиным и правительством
Медведев обсудит вопрос поддержки НКО с Путиным и правительством
«Приговору» Зеленского исполнился один год
«Приговору» Зеленского исполнился один год
"Спивается потихоньку": Собчак раскритиковали из-за ее "пьяных" эфиров
"Спивается потихоньку": Собчак раскритиковали из-за ее "пьяных" эфиров
В Казахстане ограничили снятие наличных
В Казахстане ограничили снятие наличных
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам
«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам
Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира
Пандемия поставила под угрозу беднейшие страны мира
Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 22 апреля. Расписание трансляций
Настроения инвесторов сильно подорваны: итоги биржевой торговли 21 апреля
Настроения инвесторов сильно подорваны: итоги биржевой торговли

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Греф посоветовал россиянам хранить деньги в банке
Герман Греф объяснил, почему россиянам нужно брать ипотеку сейчас
Глава Сбербанка Герман Греф подверг критике ЕЦБ