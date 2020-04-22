«Нет снарядов»: Греф об отказе властей раздавать деньги россиянам

Анастасия Иванова

В России нет необходимых инструментов для «раздачи» денег населению, пострадавшему от ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Вы знаете, здесь как в том анекдоте: „Назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов“. Вот так же и здесь. У нас нет такого количества снарядов», — сказал Греф.

По его словам, США, например, могут эмитировать в очень короткий период времени $ 3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику. В России на подобные действия есть ограничения. Кроме того, в стране нет такого рыночного источника денег, который есть у США или в странах Европы.

По словам Грефа, в один и тот же период времени нельзя пытаться решить все задачи одновременно, а потому сейчас — в разгар «жесточайшего кризиса» — нужно говорить о поддержке наиболее уязвимых и наиболее бедных слоев населения, сохранении здоровья людей и рабочих мест.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Сбербанка заявил, что не ожидает быстрого «отскока» экономики России. При этом, по его оценке, средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет.

Также напомним, что ранее группа депутатов предложила властям России выплатить гражданам страны пособия — по 25 тыс. рублей на взрослого и по 15 тыс. рублей на ребенка.