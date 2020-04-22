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Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу

Netflix установил рекорд благодаря коронавирусуФото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Стриминговый сервис Netflix установил рекорд благодаря пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Verge.

За первый квартал на фоне пандемии у платформы появилось 15,8 миллиона новых подписчиков, в то время как сама компания прогнозировала, что прирост составит около 7,2 миллиона. В настоящее время Netflix пользуются 182 миллиона юзеров по всему миру.

Несмотря на рекорд, в своем письме к акционерам представители сервиса отметили, что после карантина рост замедлится. «Как и другие домашние развлекательные сервисы, мы временно наблюдаем более высокий уровень просмотров и рост числа подписчиков. В нашем случае это компенсируется резким укреплением доллара США, что снижает наши международные доходы», — говорится в обращении.

Другой проблемой для Netflix стало то, что из-за пандемии было приостановлено производство многих новых проектов. Уточняется, что именно оригинальные фильмы и шоу являются одними из конкурентных преимуществ сервиса.

В конце 2019 года Netflix опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов года. В США в тройку лучших сериалов вошли «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Академия "Амбрелла"». Среди картин американцы выбрали «Загадочное убийство». На втором месте оказалась лента «Шестеро вне закона», а на третьем — «Суперсемейка 2».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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