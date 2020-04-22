Нумерологический гороскоп на май 2020 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп на май 2020 года будет полезен тем, кто привык держать все под контролем и заранее готовиться к возможным переменам. Советы, содержащиеся в гороскопе, помогут составить план действий и без труда достичь всего, что необходимо для благополучной жизни.

Май пройдет под эгидой единицы, которая, как известно, дает возможность преодолеть любые преграды на пути к поставленным целям. Несмотря на то, что число 1 позитивно, его влияние будет велико, и тем, кто не умеет контролировать эмоции, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку упражнения, позволяющие обрести внутреннюю гармонию.

Финансы и работа в мае 2020 года

В мае единица поможет тем, кто привык планировать заранее. Энергетика этой цифры помогает без труда отделить значимое от второстепенных дел и в срок выполнить все пункты плана. В мае не стоит гнаться за легкой наживой из-за риска ввязаться в авантюрные проекты и потерять часть накоплений. Также не следует бездумно давать в долг без расписок. Этот месяц прекрасно подходит для того, чтобы вкладываться в собственное развитие, получать дополнительное образование и навыки, которые в дальнейшем позволят увеличить доход. Продуманный подход к дистанционному обучению поможет сократить время и получить именно те знания, которые нужны, без подводных камней и навязанных курсов.

Единица отвечает за лидерские качества, и если сделать упор на карьере, то в мае можно достичь значительных подвижек. Нумерологи предупреждают о том, что забраться на пьедестал будет довольно просто, однако удержаться на нем и сохранить авторитет смогут не все. Те, кто дорожит своей репутацией, не должны забывать о мудрости и умении подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Принимаемые решения не должны быть спонтанными, иначе есть вероятность потери должности и уважения со стороны подчиненных.

Любовь и отношения в мае

Май — время любви, а значит, проводить время в одиночестве не стоит. Единица, несмотря на свою прагматичность, обладает энергетикой притяжения, необходимого для единения двух сердец. Нумерологи рекомендуют исключить ссоры и конфликты, которые возможны из-за сильного влияния этой цифры.

Для семейных пар май может стать вторым медовым месяцем, когда партнеры заново разжигают страсть и учатся чувствовать друг друга. Совместные поездки, отпуск вдали от суеты или простые, но удивительно сближающие романтические прогулки под Луной — то, что нужно для поддержания теплых чувств, если брак длится уже многие годы.

Тем, кто находится в активном поиске, не стоит оставлять без внимания эффективные заговоры, а также отказываться от свиданий и новых знакомств. Легкий флирт подкрепит уверенность в себе, а энергетика единицы поможет добиться взаимности от того, кто вам понравился.

Настроение и здоровье в мае

В мае многое будет решать настроение, а под эгидой единицы будет проще привлекать в жизнь позитивные мысли. Активность и умение вовремя пополнять запас сил помогут провести месяц не только в отличном настроении, но и без упадка сил. Следить за здоровьем нужно ежедневно, поэтому сбрасывать со счетов физические нагрузки нельзя. Закаливание, сбалансированное питание, своевременный сон — все это будет залогом отличного самочувствия.

Под влиянием единицы многих потянет на перемены, и в этом месяце не стоит противиться своим желаниям. Даже небольшое путешествие на пару дней поможет обновить энергетику, почувствовать прилив сил и полностью перезагрузиться. Нумерологи рекомендуют активный отдых, чтобы бурлящая энергия находила выход, а не становилась причиной постоянного раздражения и недовольства.