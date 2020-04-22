Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерологический гороскоп на май 2020 года

Нумерологический гороскоп на май 2020 года

Нумерологический гороскоп на май 2020 года будет полезен тем, кто привык держать все под контролем и заранее готовиться к возможным переменам. Советы, содержащиеся в гороскопе, помогут составить план действий и без труда достичь всего, что необходимо для благополучной жизни.


Май пройдет под эгидой единицы, которая, как известно, дает возможность преодолеть любые преграды на пути к поставленным целям. Несмотря на то, что число 1 позитивно, его влияние будет велико, и тем, кто не умеет контролировать эмоции, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку упражнения, позволяющие обрести внутреннюю гармонию.

Финансы и работа в мае 2020 года

В мае единица поможет тем, кто привык планировать заранее. Энергетика этой цифры помогает без труда отделить значимое от второстепенных дел и в срок выполнить все пункты плана. В мае не стоит гнаться за легкой наживой из-за риска ввязаться в авантюрные проекты и потерять часть накоплений. Также не следует бездумно давать в долг без расписок. Этот месяц прекрасно подходит для того, чтобы вкладываться в собственное развитие, получать дополнительное образование и навыки, которые в дальнейшем позволят увеличить доход. Продуманный подход к дистанционному обучению поможет сократить время и получить именно те знания, которые нужны, без подводных камней и навязанных курсов.

Единица отвечает за лидерские качества, и если сделать упор на карьере, то в мае можно достичь значительных подвижек. Нумерологи предупреждают о том, что забраться на пьедестал будет довольно просто, однако удержаться на нем и сохранить авторитет смогут не все. Те, кто дорожит своей репутацией, не должны забывать о мудрости и умении подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Принимаемые решения не должны быть спонтанными, иначе есть вероятность потери должности и уважения со стороны подчиненных.

Любовь и отношения в мае


Май — время любви, а значит, проводить время в одиночестве не стоит. Единица, несмотря на свою прагматичность, обладает энергетикой притяжения, необходимого для единения двух сердец. Нумерологи рекомендуют исключить ссоры и конфликты, которые возможны из-за сильного влияния этой цифры.

Для семейных пар май может стать вторым медовым месяцем, когда партнеры заново разжигают страсть и учатся чувствовать друг друга. Совместные поездки, отпуск вдали от суеты или простые, но удивительно сближающие романтические прогулки под Луной — то, что нужно для поддержания теплых чувств, если брак длится уже многие годы.

Тем, кто находится в активном поиске, не стоит оставлять без внимания эффективные заговоры, а также отказываться от свиданий и новых знакомств. Легкий флирт подкрепит уверенность в себе, а энергетика единицы поможет добиться взаимности от того, кто вам понравился.

Настроение и здоровье в мае

В мае многое будет решать настроение, а под эгидой единицы будет проще привлекать в жизнь позитивные мысли. Активность и умение вовремя пополнять запас сил помогут провести месяц не только в отличном настроении, но и без упадка сил. Следить за здоровьем нужно ежедневно, поэтому сбрасывать со счетов физические нагрузки нельзя. Закаливание, сбалансированное питание, своевременный сон — все это будет залогом отличного самочувствия.

Под влиянием единицы многих потянет на перемены, и в этом месяце не стоит противиться своим желаниям. Даже небольшое путешествие на пару дней поможет обновить энергетику, почувствовать прилив сил и полностью перезагрузиться. Нумерологи рекомендуют активный отдых, чтобы бурлящая энергия находила выход, а не становилась причиной постоянного раздражения и недовольства.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Нумерологический гороскоп на май 2020 года
Нумерологический гороскоп на май 2020 года
Путин проведет ряд международных телефонных разговоров
Путин проведет ряд международных телефонных разговоров
Новая Луна в Тельце: три обряда, которые стоит провести 23 апреля 2020 года
Новая Луна в Тельце: три обряда, которые стоит провести 23 апреля
Банки выдали малому бизнесу кредитов под 0% на сумму около 4 млрд рублей
Банки выдали малому бизнесу кредитов под 0% на сумму около 4 млрд
Премьер Австралии обсудил с Трампом коронавирус, ВОЗ и экономику
Премьер Австралии обсудил с Трампом коронавирус, ВОЗ и экономику
Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речи
Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речи
Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи 22 апреля
Греф объяснил отсутствие денег для россиян в кризис: события ночи
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Объяснен отказ Скандинавии от жесткого карантина из-за коронавируса
Объяснен отказ Скандинавии от жесткого карантина из-за коронавируса
Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
Стало известно, как приготовить завтрак по рецепту из Диснейленда
Доступность масок в российских аптеках оценили
Доступность масок в российских аптеках оценили
Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса
Американский штат подал в суд на Китай из-за ущерба от коронавируса

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани проблематику борьбы с пандемией
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Нумерологический гороскоп на апрель 2020 года
Нумерологический гороскоп на 2020 год
Нумерологический гороскоп на май 2019 года
Нумерологический гороскоп богатства на 2020 год