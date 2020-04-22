Объяснен отказ Скандинавии от жесткого карантина из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Andres Kudacki / AP

Отказ скандинавских стран от введения жесткого карантина, в частности, запрета на выход на улицу без уважительной причины, объяснятся полезными свойствами нахождения на свежем воздухе. Об этом на примере Финляндии РИА Новости рассказала врач ведущей больницы столичного региона страны Йони Ахола.

По ее словам, прогулки — неотъемлемая часть жизни человека, позволяющая расслабиться и отдохнуть от проблем. «Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание», — подчеркнула Ахола.

Кроме того, свежий воздух стимулирует рост защитных клеток и позволяет быстрее справиться с инфекцией. На укрепление иммунитета также влияют фитонциды, синтезируемые растениями и обладающие антибактериальными свойствами, добавила доктор. По ее мнению, физические нагрузки дома не заменят прогулок на улице.

В Финляндии разрешено выходить на прогулки, заниматься спортом на улице, находиться в парках и скверах. Помимо этого открыты детские площадки, а также тренажерные залы. Ограничения на прогулки не были введены в Швеции, Дании, Исландии и Норвегии. В Бельгии и Германии разрешены недолгие прогулки с соблюдением мер предосторожности.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.