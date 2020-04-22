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Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речи

Okko познакомит Шнурова с демоном и научит россиян дару речиСергей ШнуровФото: пресс-служба видеосервиса «Окко» / РИА Новости

Онлайн-кинотеатр Okko покажет продолжение экскурсии музыканта Сергея Шнурова по Третьяковской галерее в рамках проекта «Искусство онлайн». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артист изучит знаменитую картину «Демон (сидящий)» художника Михаила Врубеля. Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть новинку 22 апреля.

Утром, в 9:00, пользователям сервиса рекомендуют утреннюю зарядку с проработкой мышц ног, груди и спины, в 12:00 — кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом запеканки с картофелем и форелью.

Днем, в 14:00 — лекция TED «Как говорить, чтобы люди хотели вас слушать» об ораторских навыках и важных аспектах развития риторики. Позже, в 16:00 — экскурсия со Шнуровым по Третьяковской галерее.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают уникальный музыкальный фильм «Во весь голос», созданный во время записи одноименного альбома петербургской певицы Жени Любич, в 21:00 — беломорскую сказку «Благодарный заяц». В 22:00 пользователям рекомендуют посмотреть зрелищный боевик «Мститель» с Полом О’Брайэном в главной роли. Лента рассказывает о киллере, который решает завязать с преступным прошлым и уйти на покой, однако прошлое не отпустит наемного убийцу просто так.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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