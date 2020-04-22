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Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»

Ольга Бузова: «Когда я была в браке, у нас не получилось родить»
Во время самоизоляции певица проводит время с пользой — она инициировала прямые эфиры со звездными друзьями, которые с удовольствием смотрят ее многочисленные подписчики. Так, сегодня Ольга поговорила с Лерой Кудрявцевой и поделилась с ней сокровенным.

34-летняя ведущая «ДОМа-2» поинтересовалась у Кудрявцевой, как та решилась на роды после 40 лет. Лера не стала отрицать, что очень переживала и не знала до конца, получится ли у нее стать мамой во второй раз. 

«Очень хотела родить. Все бы за это отдала. Было страшно, стремалась, но очень сильное желание было», — рассказала Лера.

В свою очередь Кудрявцева поинтересовалась у Оли, когда та собирается в декрет. Бузова откровенно призналась, что никогда в жизни не была беременной, даже во время замужества с Дмитрием Тарасовым. 

«В браке у нас не получилось по определенным причинам. Я понимаю, что сейчас у меня все есть для того, чтобы мой ребенок был счастлив, обеспечен всем необходимым, получал образование. Если чудо произойдет, я, конечно, буду рожать», — призналась Оля. 

Лера пожелала коллеге поскорее забеременеть, ведь в личной жизни у Бузовой наконец все наладилось. Блогер Давид Манукян окружил певицу заботой и любовью. Ольга и подумать не могла, что после 30 можно влюбиться, как в 16.

«Хочу назвать Давида мужем, хотя мы просто полгода живем вместе. Он не заставляет меня стоять у плиты, жалеет», — отметила Бузова.

Ее гостья призналась, что напротив, любит готовить и убирать. Ведущая говорит, что ей комфортно в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. «У нас с мужем есть, куда убежать друг от друга. Я вот в гостевой домик ушла. А тех, кто живет в квартире, мне жаль», — поделилась Лера. 

Также в ходе эфира Ольга поинтересовалась, с кем бы Лера предпочла поехать на необитаемый остров — с ней или с собчак. «С Ксенией я общий язык не найду. Мне не близка ее философия. Во мне это не отзывается. Все играют на ее поляне, она пытается хайповать. Думает, что она права. А я не умею доказывать обратное», — сказала Кудрявцева.

Фото: Роман Кузнецов/«Антенна-Телесемь», Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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